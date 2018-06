Sommet du G7: une expérience surréaliste pour des artistes d’ici

Des artistes de chez nous ont non seulement eu l’honneur vendredi soir de chanter autour d’un feu de camp pour les sept chefs d’État du G7 réunis à La Malbaie, mais ils ont aussi eu le privilège de leur serrer la main et d’échanger quelques mots avec eux.

«C’était surréel!», a confié Philippe Courchesne Leboeuf, un membre du quatuor a capella trifluvien QW4RTZ, au lendemain de cette soirée «inoubliable».

Assis sur des bancs de bois assortis de couvertures faits par des artisans d’ici, les dirigeants et leurs conjoints étaient réunis autour d’un feu de camp extérieur aménagé aux abords du Manoir Richelieu.

Tradition canadienne oblige, des S’mores leur étaient même offerts.

Dans une ambiance chaleureuse et intime – jumelée à un temps plutôt frisquet! -, le violoniste canadien Kerson Leong, le quatuor QW4RTZ, la chanteuse Geneviève Jodoin et des artistes du Cirque du Soleil ont eu le mandat de divertir le club sélect.

Attentifs

«On entendait une mouche volée. Ils étaient tellement attentifs que ça en était presque intimidant», souligne Geneviève Jodoin, connue pour sa participation comme choriste à l’émission Belle et Bum pendant 7 ans.

Celle qui est établie à L’Isle-aux-Coudres a chanté Le ciel se marie avec la mer de Jacques Blanchet, avant d’offrir le classique Hallelujah de Leonard Cohen.

«Quand tout était terminé, M. Trudeau est venu nous saluer, puis M. Trump s’est automatiquement levé et s’est rué sur la scène, donc tous les autres ont suivi», raconte l’artiste.

Tous ont eu droit à une poignée de main et à de bons mots de Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Angela Merkel et compagnie.

Des compliments et du plaisir

«C’était touchant, mentionne Geneviève Jodoin, qui avait encore de la difficulté à croire samedi le privilège qu’elle avait eu. M. Trump m’a dit que j’avais une “amazing voice”, je ne pensais pas un jour vivre ça!»

QW4RTZ a quant à lui eu droit «aux fameux deux “thumbs up” du président» américain.

Le quatuor a «surpris» les dirigeants en livrant a capella deux classiques canadiens, Summer of ‘69 de Bryan Adams et Sunglasses at Night de Corey Hart, après avoir chanté l’Hymne à l’amour d’Édith Piaf.

«Ils avaient l’air à avoir beaucoup de plaisir. On nous a confirmé qu’ils avaient énormément apprécié et que ça a fait descendre la pression d’une énorme journée», rapporte Philippe Courchesne Leboeuf, qui s’est cru «dans un film d’Hollywood» tant la sécurité était impressionnante pour accéder au Manoir.

Son groupe a visiblement impressionné M. Macron, qui l’a invité à se rendre en France prochainement.

«À moins peut-être d’aller faire un spectacle dans l’espace un jour, cette expérience-là est imbattable en terme de prestige!», s’est exclamé Philippe Courchesne Leboeuf.