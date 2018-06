Une grosse victoire d’Yvon Michel

Non seulement Yvon Michel a neuf vies, voilà qu’il en a maintenant une bonne douzaine.

Il a gagné la cause qui l’opposait à Artur Beterbiev et le juge a décidé que Beterbiev demeurerait sous contrat avec GYM jusqu’en 2021.

On ne rit pas. Artur Beterbiev est champion du monde de la IBF, une des deux plus sérieuses fédérations de boxe au monde. Ça veut dire deux combats à la télé américaine par année. Ça fait donc beaucoup de 000 après le premier chiffre.

Soit Artur Beterbiev va décider de poursuivre sa carrière avec le promoteur montréalais soit un gros et riche promoteur américain va devoir débourser une somme faramineuse pour obtenir la libération du champion. Dans les deux options, Michel est gagnant.

Pour avoir suivi la carrière d’Artur Beterbiev depuis les tout débuts et pour avoir été au courant des sommes qu’il a reçues, je voyais mal comment il pouvait obtenir sa libération. Après cinq combats, il faisait plus d’argent que Sergey Kovalev après 17 combats.

Des documents incriminants

Par ailleurs, ma collègue Nancy Audet, toujours à l’affût, a publié sur son compte Twitter des documents de la Régie déposés en cour pendant le litige. C’est évident qu’à la simple lecture des documents, GYM paraît très mal et en défaut sur plusieurs points.

Mais il faut aussi savoir que ces documents avaient été déposés par les avocats de la Régie il y a déjà plus d’un an et que selon des sources, ce qu’on reprochait à GYM a été à peu près corrigé.

Pas de quoi jeter ombrage à la fête...

DANS LE CALEPIN- C’est la mode sur les réseaux sociaux de frapper sur Renaud Lavoie. Des fois, les gens avaient un peu raison. Question d’attitude, dirait Marc Bergevin. Mais on va quand même souligner qu’il a fait un très bon boulot sur la patinoire après la victoire des Capitals. Vous irez poser des questions à des gars survoltés qui sont encore sur leur nuage et qui ont la tête et le cœur chavirés !