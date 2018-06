[VIDÉO] Trump s’en prend à CNN au Sommet du G7

Fidèle à sa marque de commerce, le président américain, Donald Trump, n’a pas été très flatteur à l’endroit d’un journaliste puisqu’il n’apprécie pas son employeur, CNN.

Samedi, lors de la période de questions succédant son discours de clôture du sommet, Trump a interrompu un journaliste qui lui posait une question plutôt pointue sur sa relation actuelle avec les dirigeants du G7 qui semble tendue, et celle qui semble beaucoup plus amicale avec le leader nord-coréen Kim Jong-Un.

«Qui êtes-vous, par curiosité?», a interrompu Trump.

«CNN», a répondu le journaliste.

«C’est ce que je me disais. Fake news CNN. Les pires. Mais, je ne savais pas que vous étiez pour CNN. Après la question, j'étais juste curieux de savoir qui vous étiez. Vous êtes avec CNN», a-t-il lancé.

Puis le président américain a qualifié d’excellentes ses relations actuelles avec les autres leaders du G7. Il a précisé qu’il blâme les anciens dirigeants d’avoir permis d’aussi importants déficits commerciaux. «C’est la faute des gens qui m’ont précédé. Je ne dis pas que ce n’est que la faute du président Obama. C’est bien avant. 50 ans pour être bien honnête», a-t-il plaidé.

Puis Trump a indiqué qu’il blâmerait les dirigeants actuels «s’ils ne font pas ce qu’ils ont à faire». «Je n’ai aucun choix», a-t-il martelé.

«Vous pouvez dire ça à vos fake friends (faux amis) de CNN: la relation que j’ai avec les leaders du G7 je la qualifierais de 10 sur une échelle de 10. Ça ne veut pas dire que j’accepte ce qu’ils font, et ils savent pertinemment que je ne suis pas d’accord [...] Ils ne peuvent pas croire qu’ils vont s’en tirer comme ça. Ça doit changer et si ça ne change pas, nous n’allons plus faire de commerce avec eux», a-t-il prévenu.

Voici l’échange intégral: