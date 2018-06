Agressés après avoir acheté un ordinateur contenant de la pornographie juvénile

VANCOUVER | Deux étudiants de l'Université de la Colombie-Britannique qui croyait avoir fait une bonne affaire en achetant un ordinateur sur un site de petites annonces ont vécu un véritable cauchemar la semaine dernière.

Selon ce qu'a expliqué la Gendarmerie royale du Canada (GRC), un étudiant a acheté en ligne un ordinateur à un internaute et l'a rencontré en personne pour conclure la transaction. Plus tard, en démarrant son nouvel appareil, l'étudiant et un ami ont constaté qu'il contenait des fichiers de pornographie juvénile.

Les deux comparses ont contacté le vendeur pour exiger un échange et ont accepté de le retrouver dans un stationnement à étages. Or, en arrivant sur place, ils ont été agressés et volés par quatre individus qui les attendaient. L'un des deux amis a même été forcé d'embarquer dans une voiture, tandis que le second est parvenu à prendre la fuite et à alerter les autorités, a relaté la GRC.

L'intervention des forces de l'ordre a permis l'arrestation des quatre suspects, qui font maintenant face à une kyrielle d'accusations diverses.

La police a profité de l'occasion pour donner un avertissement aux gens qui effectuent des transactions en ligne via des sites de petites annonces, en conseillant de se rencontrer dans un lieu public et sécuritaire.

«Je veux aussi souligner que, si des gens du public sont témoins ou prennent connaissance d'un crime potentiel, ils devraient appeler la police. C'est la chose la plus sûre et raisonnable à faire», a affirmé le sergent Chuck Lan de la GRC, par communiqué.