Agression armée dans Ville-Marie

MONTRÉAL – Trois hommes dans la trentaine ont été hospitalisés après une agression à l’arme blanche survenue dimanche matin dans l’arrondissement Ville-Marie, à Montréal.

Vers 3 h 45, les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont trouvé deux personnes blessées à l’arme blanche au haut du corps, au coin des rues Sainte-Catherine et Metcalfe. Une troisième victime a été découverte, inconsciente, au coin du boulevard René-Lévesque Ouest et de la rue Mansfield. Selon le SPVM, elle n’a toutefois subi aucune blessure apparente.

«Selon des témoins, il y aurait eu un conflit entre deux groupes d’individus sur la rue Sainte-Catherine, puis le conflit aurait dégénéré en agression armée», a résumé Véronique Dubuc, porte-parole du SPVM.

Les victimes sont âgées de 30, 31 et 32 ans, et ont toutes trois été transportées à l’hôpital. Les suspects auraient pris la fuite rapidement et aucune arrestation n’a été faite pour le moment.

Les enquêteurs du SPVM ont été dépêchés sur les lieux pour passer la scène de crime au peigne fin.