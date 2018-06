Alexandre Champagne s’ouvre sur une épreuve temporaire difficile et envoie un message d’espoir aux parents récemment séparés

Le photographe Alexandre Champagne s’est ouvert dimanche sur les moments difficiles qui peuvent parfois affecter durement la vie des parents nouvellement séparés en partageant une jolie photo sur son compte Instagram.

Le cofondateur de Trois fois par jour, qui s’est séparé de la chanteuse et femme d’affaires Marilou l’an dernier, a partagé une image de la nouvelle chambre de sa fille Jeanne, qu’il prépare lui-même. Un projet qui lui prend du temps, car il doit souvent s’arrêter à cause de l’émotion.

«La vie me sourit beaucoup, elle est bonne avec moi, mais malgré tout, l'échec qu'est ma séparation me pèse lourd sur la conscience. Devoir reconnaître que je suis en partie responsable de l'éclat de l'univers de ma fille m'attriste énormément», écrit l’ancien humoriste qui a lui-même vécu la séparation de ses parents.

Conscient qu’il s’agit d’une épreuve temporaire et se disant optimiste pour l’avenir, le papa de 32 ans envoie une salutation au passage à tous les parents séparés qui peuvent parfois trouver la vie difficile. Et particulièrement aux pères, qui traversent souvent leurs moments éprouvants en solo. «Être un papa seul, peu importe ses privilèges, reste une épreuve temporaire difficile, mais une épreuve formatrice et fortifiante. Un bonjour à tous les parents seuls ou récemment séparés, un clin d'œil sympathique et une tape dans l'dos.»

Une publication partagée par Alexandre Champagne (@alexandre_champagne) le 6 Mars 2018 à 4 :03 PST

Le partage a beaucoup touché les abonnés d'Alexandre Champagne, qui sont nombreux à le féliciter et à le remercier de ce témoignage dans les commentaires.