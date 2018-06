C’est quoi, le talent ?

J’aimerais vous faire partager mon point de vue sur le sujet en titre, qui en est un qui m’interpelle. Je pense que la nature nous a dotés de cette chose merveilleuse appelée le talent. Que l’on s’en rende compte ou pas, on en possède au moins un. La forme et les aspects du talent sont forts différents d’une personne à l’autre. Et je ne parle pas uniquement ici du talent des artistes ou des inventeurs. Je voudrais traiter de celui du commun des mortels. De celui de monsieur et madame Tout-le-Monde.

Je pense, par exemple, à cet employé qui avec beaucoup de doigté sème la paix en réglant un tas de conflits de travail, mais dont personne ne soulève les efforts, qui passent inaperçus. Je pense aussi à cette mère de famille qui, malgré des moyens financiers limités, puise dans son imagination et invente chaque jour un menu différent pour régaler sa marmaille.

Sans oublier le cas de cette personne handicapée qui rayonne autour d’elle la joie de vivre et qui s’implique socialement pour encourager les déprimés, pour les écouter et leur offrir la chaleur nécessaire qui va parfois jusqu’à les retenir de poser le geste fatal du suicide.

L’employé doté de tact et de discrétion, la mère de famille dotée d’une créativité sans bornes et la personne handicapée remplie de courage sont autant d’exemples de talents nobles qui restent souvent dans l’ombre, alors qu’ils mériteraient d’éclater au grand jour pour être applaudis par tous.

Enfin, en cherchant au plus profond de soi, en faisant place à la foi et à la confiance, nous serions drôlement surpris de découvrir cette force qui vit en nous. Ce talent qui relève de ce qu’on pourrait appeler la nature humaine dans sa plus belle partie. Celle qui fait appel à l’amour et à la bienveillance.

Magda Farès

C’est un fait indéniable que de nombreux et nombreuses inconnu(e)s vont de par le monde en se dévouant pour les autres sans que leurs multiples mérites ne soient reconnus officiellement, ni même, la plupart du temps, tout juste identifiés. Comme vous le soulignez, d’une part c’est dommage. Mais du même coup, ça prouve que la bonté humaine existe encore. Ce qui devrait avoir l’heur de nous réjouir, en ces temps où on a l’impression que seuls l’argent et le pouvoir mènent le monde. Restons donc à l’affût de ces anges que la vie met parfois sur notre chemin pour ne jamais oublier de les reconnaître et de les remercier.