Chaque année, les Francos se font un devoir d’offrir une tribune à des artistes en provenance de l’extérieur du Québec, et dans le cadre de sa 30 e édition, ils seront une quarantaine à y participer. Parmi eux, en voici cinq qui présenteront des concerts extérieurs gratuits, cette semaine.

La Traversée

Les artistes français Pomme, Adrien Soleiman, Marvin Jouno et Laura Cahen ont créé ce spectacle exclusif aux Francos avec les musiciens québécois Antoine Corriveau, Sara Dufour, Shawn Jobin et Sophie Pelletier.

Amadou et Mariam

Photo courtoisie, Hassan Hajjaj

Le duo malien entretient une relation particulière avec le Québec et c’est pour notre plus grand bonheur qu’il nous rendra visite une fois de plus, cette année.