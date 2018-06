CM Punk n’a plus d’avenir à l’UFC, selon Dana White

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, n’a pas été impressionné par la performance de l’ancien lutteur professionnel Phil Brooks, alias CM Punk, durant le gala UFC 225, précisant que le séjour du principal intéressé dans l’octogone est probablement terminé.

Évoluant dans sa ville natale, Brooks a été dominé par Mike Jackson, vainqueur par décision unanime à Chicago. Au terme du duel de trois rounds à sens unique, les juges ont remis trois cartes de 30-26 en faveur du gagnant.

Avant d’affronter Jackson, le combattant local avait mentionné qu’il souhaitait poursuivre sa carrière en arts martiaux mixtes, peu importe l’issue de son rendez-vous avec Jackson. Cependant, le grand patron de l’UFC avait une opinion différente en fin de soirée.

«Il a 39 ans et il est le meilleur gars du monde. On lui a donné deux chances et ce soir [samedi], il a montré beaucoup de courage durant son combat. Et je pense maintenant qu’il devrait laisser tomber», a mentionné White au réseau ESPN.

Précédemment, Brooks s’était incliné par soumission au premier assaut devant Mickey Gall le 10 septembre 2013 à l’UFC 203.