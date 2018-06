Judo: Alix Renaud-Roy remporte l'or

La Québécoise Alix Renaud-Roy a gagné la médaille d’or chez les moins de 70 kilogrammes à la Coupe européenne de judo de Belgrade, dimanche.

En finale, Renaud-Roy a gagné par ippon contre la Croate Andela Violic. La judoka de La Pocatière a connu un parcours impeccable. Précédemment, elle avait vaincu par ippon la Hongroise Renata Lorinc en demi-finale, de même que les Serbes Ivana Jandric et Katarina Denic dans les préliminaires.

«Je suis très satisfaite, surtout après le week-end dernier. C’est une belle façon de finir les compétitions en Europe. Je me sentais bien et j’ai essayé d’être patiente dans mes combats. J’avais le goût de me battre et je crois que ç’a fait la différence.»

De son côté, Mina Coulombe (-78 kg) a fini cinquième de sa catégorie. Elle s’est inclinée par ippon face à la Slovène Urska Torkar dans son combat pour le bronze.

«Je suis déçue. Je gérais bien le combat et la situation à la fin où elle m’a pris en immobilisation, mais personnellement, je crois qu’il y aurait dû avoir un arrêt, car nous étions hors des lignes depuis longtemps.

J’étais venue ici pour gagner des combats à l’international, car ça faisait depuis juillet 2017 que je n’avais pas fait de compétitions ou presque en Europe.»

Plus tôt, au repêchage, l’athlète de Baie-Comeau avait défait par waza-ari la Camerounaise Audrey Dilane Njepang Njapa et vaincu par ippon la Serbe Dijana Stankovic. Coulombe a encaissé une défaite par ippon dans les préliminaires contre la Tchèque Alice Matejckova, éventuelle médaillée de bronze.