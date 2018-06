L’art du gouvernement de supprimer les bons incitatifs

J’ai reçu comme tout le monde mon maigre remboursement d’impôt. Cela pour apprendre de la bouche de mon comptable que le gouvernement ne restituait plus aucun argent pour les reçus de cartes mensuelles (85 $ chacune) de transport en commun, et ce, depuis juillet 2017. On nous coupe cette petite possibilité de récupérer un peu d’argent, tout en continuant à nous inciter fortement à utiliser au maximum les transports en commun pour désengorger les voies de circulation et sauver la planète de la pollution galopante. J’ai cherché en vain les raisons qui ont pu motiver notre ministère des Finances à agir de la sorte pour nous pénaliser, et je n’ai rien trouvé. Je ne sais pas ce que vous et vos lecteurs en pensez, Louise, mais moi je trouve encore une fois qu’on fait rire de nous en pleine face par ceux et celles qui nous gouvernent.

L.B.

Vous soulevez là une incongruité malheureusement très fréquente chez ceux qui nous gouvernent. Ils attisent l’électeur par des promesses qu’ils s’empressent de supprimer dès que ce dernier a le dos tourné. Bizarre cependant qu’ils ne soient pas aussi prompts à récupérer les sommes faramineuses cachées dans les paradis fiscaux par les bien nantis, quand dans plusieurs pays du monde ça se fait de plus en plus. Encore le phénomène du deux poids deux mesures, comme on dit si bien !