Montréal: un motocycliste dans un état critique après un accident sur l'autoroute 40

MONTRÉAL | Un motocycliste a été gravement blessé dans une collision avec un VUS sur l’autoroute 40, dans l’est de Montréal, dimanche matin.

L’accident est survenu vers 3h30, à la hauteur de la sortie pour l’avenue Bourget, à Montréal. Les deux véhicules circulaient en direction est lorsque le motocycliste de 27 ans a été heurté par le véhicule qui le précédait, selon la Sûreté du Québec (SQ).

«Le motocycliste a été éjecté et a été conduit à l’hôpital dans un état critique, a expliqué Claude Denis, porte-parole de la SQ. La conductrice a été traitée pour un choc nerveux.»

Les policiers doivent rencontrer des témoins de l’accident afin d’en déterminer les circonstances. Selon la SQ, la vitesse pourrait être en cause, et il est possible que le motocycliste n’ait pas vu le véhicule en avant de lui, étant donné la distance des traces de freinage.

L’autoroute 40 est complètement fermée à la circulation à la hauteur de l’avenue Bourget. La circulation se fait par la voie de service de la sortie d’autoroute.