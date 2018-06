Rugby à sept: les Canadiennes raflent le bronze aux dépens de l’équipe hôte

L’équipe canadienne féminine de rugby à sept a récolté la médaille de bronze, dimanche, grâce à une victoire de 17-10 contre la formation hôte des Séries mondiales de Paris, en France.

Les Néo-Zélandaises ont quant à elles gagné l’or contre les Australiennes, triomphant par la marque de 33-7.

La capitaine du Canada, Ghislaine Landry, a réussi un essai en ouverture de la rencontre pour le bronze. Charity Williams en a fait de même avec seulement deux minutes à jouer. Toutefois, les Françaises ont réussi à marquer leurs premiers points quelques secondes avant l’arrêt de jeu pour terminer cette première demie 12-10. Trois minutes avant la fin du match, la Montréalaise Bianca Farella a réalisé un essai qui a permis à son pays de creuser l’écart à 17-10.

«C’était spécial de jouer contre l’équipe hôte en finale. Personne n’encourage la formation adverse, mais nous avons transformé cette énergie en quelque chose de bénéfique pour nous», a fait savoir Farella, 26 ans.

Les Gatinoises Pamphinette Buisa et Natasha Watcham-Roy ont aussi porté les couleurs de l’unifolié.

Le Canada a remporté l’or en 2016 et le bronze en 2017 à cette même étape des Séries mondiales en France. Cette année, le pays a récolté le bronze à Sydney, en janvier.

«Nous avons commencé la saison avec beaucoup de blessures, ce qui n’a pas aidé avec la constance de nos résultats. Toutefois, nous nous sommes améliorées, nous avons appris de nos erreurs et nous avons créé un rythme, a déclaré Farella. Plus nous nous rapprochons des Jeux olympiques de Tokyo, plus nous devons être fortes et soudées, puisque nos adversaires le sont.»

Il s’agissait de la dernière étape des Séries mondiales avant la Coupe du monde qui aura lieu à San Diego à la fin juillet.