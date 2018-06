Un jeune champion de karting va côtoyer ses héros de la F1

Un jeune champion canadien de karting va réaliser son rêve en foulant le bitume du circuit Gilles-Villeneuve pour accompagner les pilotes lors de la finale du Grand Prix du Canada aujourd’hui en remplacement des « Grid Girls ».

Justin Arseneau, 12 ans, fera partie de la toute première cohorte de « Grid Kids » qui accompagnera les pilotes de F1 pour leur entrée sur la piste.

« On va accompagner les pilotes lorsqu’ils vont chanter l’hymne national, puis on va aller tenir les pancartes [des écuries] », raconte avec excitation celui qui avait déjà fait l’objet d’un reportage du Journal en raison de ses performances semblables à celles de Lance Stroll en début de carrière.

À peine trop vieux

L’an dernier, le nouveau propriétaire de la F1, Liberty Media, a décidé de mettre fin à la tradition des « Grid Girls », ces jeunes femmes choisies pour leur physique et qui indiquaient l’emplacement des monoplaces au départ de la course.

C’est la mère de Justin, Mireille Baida, qui a démarché auprès de la division canadienne de la Fédération internationale de l’automobile, l’ASN Canada, afin d’assurer une place pour son garçon sur la ligne de départ du Grand Prix de cette année.

« Ils cherchaient des enfants de 7 à 10 ans, mais après avoir contacté les responsables, on a pu s’arranger, comme ils connaissent bien Justin », explique-t-elle.

Avec la petite taille des pilotes de Formule 1, un enfant trop grand aurait pu leur donner une drôle d’allure à la télévision, selon elle.

Occasion en or

En plus de son rôle de « Grid Kid », Justin Arseneau participera à une interview télévisée sur la chaîne internationale de Liberty Media. Il s’agit d’une occasion en or pour un jeune pilote comme lui qui aspire à être recruté dans des équipes juniors comme celles de Red Bull ou Ferrari, selon sa mère.

« Oui, on parle beaucoup du glamour [de la F1], mais ces pilotes se sont donnés depuis l’âge de 7-8 ans, et de montrer des jeunes qui aspirent à la même chose, ça ramène au sport et d’où ils sont partis », se réjouit Mireille Baida qui fonde de grands espoirs pour son fils tout en prenant soin de préciser que l’école « reste le plan A ».

Ce n’est pas la première fois que Justin jouera le rôle de « Grid Kid », lui qui avait été sollicité pour accompagner un pilote lors de la Formule E à Montréal, l’été dernier.

500 tours de piste

Cette fois sera toutefois différente pour le jeune prodige du volant alors qu’il espère plus que tout avoir la chance d’accompagner Daniel Ricciardo, son idole, de l’écurie Red Bull.

« Il fait souvent de bons dépassements et moi aussi, donc on a souvent dit que j’avais le même style de pilotage », dit Justin.

En attendant les prochaines compétitions du circuit de karting, Justin Arseneau continue de s’entraîner vaillamment en réalisant près de 500 tours de piste par semaine à Mirabel, au circuit ICAR qui appartient à son père.

« La pratique, c’est ça qui va me rendre bon, alors on continue », explique le jeune champion qui aspire à courir un jour sur le circuit de la F1.

Les prochaines courses de Justin Arseneau

Les prochains mois seront chargés pour le jeune pilote sur les circuits américains :

SuperKarts USA en août en Indiana

SuperNational en novembre à Las Vegas

Qualifications en vue de la finale mondiale du Challenge Rotax, au Brésil, en décembre :