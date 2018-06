10 activités plein air à faire à Washington DC

En collaboration avec

Vous adorez le plein air? Direction Washington, D.C., capitale américaine bordée de forêts, de rivières et de montagnes.

Sautez dans un autocar et partez à la découverte de cette ville exceptionnelle avec ces dix activités qui vous feront bouger!

1. Faire du kayak sur la Potomac River

La rivière Potomac est l’une des plus grandes de la côte est des États-Unis. Des compagnies locales offrent la possibilité d’y faire du kayak et d'autres sports nautiques. Comme le cours d’eau passe près de plusieurs villes et parcs nationaux, c’est l’idéal pour explorer les environs de la capitale!

2. Jardiner à la Maison blanche

Le tout premier potager de la Maison Blanche a vu le jour en 1800. Depuis, presque tous les présidents et premières dames y ont apporté leur touche personnelle : arbres à fruits, ajouts de légumes et fines herbes... Profitez de votre visite à la demeure du président pour y jeter un œil!

White House - 1600 Pensylvania Avenue, Washington, D.C.

3. Faire de l’équitation au Rock Creek Park

Vous cherchez une activité à faire en famille? Essayez l’équitation! Offrez-vous une excursion d’une heure dans les bois du Rock Creek Park, juste au nord de la ville. Ce parc national possède des forêts denses qui font oublier le bruit et l’agitation de la ville. Dépaysement garanti!

Rock Creek Park Horse Center - 5100 Glover Road, Washington, D.C.

4. Prendre un bain de soleil au Smithsonian Castle

Les 17 musées de la Smithsonian Institution sont un incontournable de Washington. Le plus? Ils sont tous gratuits! Entre deux visites, reposez-vous dans le jardin du Smithsonian Castle, où vous pourrez en apprendre plus sur les musées du coin... tout en prenant un peu de soleil!

Smithsonian Institution Building - 1000 Jefferson Drive SW, Washington, D.C.

5. Faire une randonnée sur la Mount Vernon Trail

Le Mount Vernon Trail est un sentier d’environ 30 kilomètres qui s’étend jusqu’à la Theodore Roosevelt Island. Pendant votre randonnée, arrêtez-vous au cimetière d’Arlington : on y trouve notamment la tombe du Soldat inconnu, mais aussi plusieurs sépultures de présidents américains.

Mount Vernon Trail

6. Faire du yoga dans le jardin botanique du Capitole

Le dimanche matin, faites comme les locals et dirigez-vous vers le cours de yoga en plein air du Jardin botanique des États-Unis, situé juste à côté du Capitole. Savourez une heure de détente gratuite au milieu des plantes et des fleurs sauvages avant de commencer votre visite du légendaire siège du Congrès!

Cours de yoga du US Botanical Garden - 100 Maryland Avenue SW, Washington, D.C.

7. Essayer le Stand Up Paddleboard (SUP)

Avez-vous déjà pratiqué le SUP? C’est un sport relativement récent qui consiste à pagayer debout sur une planche de surf. À Washington, on peut s’y initier près du canal C&O et de la rivière Potomac. C’est l’occasion d’apprendre un nouveau sport tout en explorant les cours d’eau de la capitale!

8. Courir le long du Mall

Le National Mall est un immense parc qui s’étend du Washington Monument jusqu’au Capitole. Comme on y trouve plusieurs monuments et musées, pourquoi ne pas y aller pour un jogging en après-midi? Faites d'une pierre deux coups et admirez la vue tout en donnant un boost à votre cardio!

National Mall - Washington, D.C.

9. Faire de l’escalade au Great Falls Park

Vous avez déjà fait de l’escalade en intérieur? C’est le temps de passer aux choses sérieuses : grimper sur de vraies parois. Au Great Falls Park, situé tout près de Washington, il est possible de faire de l’escalade de bloc ou avec corde dans un décor enchanteur.

10. Faire du vélo à Alexandria

Alexandria est une petite ville voisine de la capitale qui se démarque par sa magnifique architecture du XVIIIe siècle, ses restaurants gastronomiques et ses rues pavées de brique. Louez un vélo pour la journée et arpentez ses artères pleines d’histoire!

Big Wheel Bikes - 2 Prince Street, Alexandria, VA

