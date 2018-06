10 façons de moins stresser pendant ton déménagement

En collaboration avec

On va se le dire: un déménagement, ça peut être stressant. Il y a le chien qui jappe, la canicule qui frappe, les choses lourdes à transporter, les imprévus... L’important, c’est d’être prêt (en avisant Vidéotron d'avance pour l'Internet, par exemple) et de rester calme.

Suis ces quelques étapes pour éviter de te transformer en monstre le 1er juillet prochain!

1. Bien nettoyer ta maison

Pour éviter les «quessé ça» et les malaises du genre «c’est à mon ex» en faisant tes boites, vaut mieux commencer par faire un petit ménage dans tes affaires. Non seulement ça va t’éviter de transporter des choses que tu vas jeter par la suite (oups), mais en plus, ça va te faire du bien en général.

Donne ce que tu ne gardes pas à des organismes de charité, jette, recycle ou fais une vente de garage!

2. Planifier et préparer

Comme pour un travail de fin de session, le déménagement, c’est mieux de s’y prendre d’avance plutôt que la veille. Commence à faire tes boites quelques semaines à l’avance et prends le temps de tout bien trier.

3. Demander deux jours de congé

Si c’est possible, bien sûr. Ça prend seulement un jour pour tout déménager, mais plusieurs jours pour s’en remettre. Et peinturer.

4. Booker ton service de déménagement (et/ou tes amis)

Si tu déménages ton four et ton frigo, de grâce, demande à des déménageurs de faire ça. Pas à tes amis. Pour le reste, par contre, ça fait toujours du bien d’avoir un peu d’aide! Invite tes amis motivés, pas ta mère trop stressée.

5. Faire tous tes changements d’adresse avec tes fournisseurs

Parce que tu ne veux pas payer le bill d’Hydro de quelqu’un d’autre. Quoi de mieux que de débarquer dans ton nouvel appart et d’avoir le WiFi déjà installé? Si tu fais tes changements d'adresse en avance, c'est possible!

6. Mettre des chaises dehors pour réserver la place du camion

Si tu habites en ville, c’est primordial.

7. Tâter le terrain

Ce n’est pas toujours possible, mais aller faire une petite visite au nouveau logis pour nettoyer un peu et prévoir les imprévus, ça aide beaucoup. Surprise! Les anciens locataires ont laissé leur collection de cannes de bines.

8. Faire garder les enfants et les animaux

Pour ne pas avoir des petites pattes poilues dans les jambes pendant le jour J (ou gérer des cocos en pleurs).

9. Se faire une liste pour ne rien oublier

As-tu vérifié les placards? As-tu vidé tout ton frigo? As-tu tiré la chasse d’eau? #hehe

10. Rester zen

C’est le temps de mettre tes cours de yoga en pratique. Dans un déménagement, il y a toujours des imprévus. Faut les accepter! C’est la meilleure manière de ne pas stresser.

