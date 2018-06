10 secrets de recruteurs pour être embauché

Catherine Martellini - 37e AVENUE

Voici des astuces pour vous aider à faire pencher le choix des employeurs en votre faveur.

1. Chassez le naturel et il revient au galop

Peser ses mots, retenir un fou rire ou tenter d’être celui qu’on n’est pas n’a rien de bon. Les employeurs cherchent des candidats qui ont le même profil qu’une équipe ou que l’entreprise. Il est possible de montrer sa vraie nature, sans être complètement déchaîné ou extravagant.

2. L’intérêt doit être bidirectionnel

Une entrevue, c’est comme un premier rendez-vous galant. Non seulement on doit réussir à se faire connaître en peu de temps, mais on doit aussi montrer son intérêt. Bref, posez des questions. Pas celles dont vous connaissez déjà les réponses pour montrer votre connaissance de l’entreprise, mais celles qui vous intéressent vraiment.

3. Avoir l’air désespéré ne plaît à personne

Tout le monde s’entend pour dire qu’il est triste de se retrouver au chômage. Le capital de sympathie ne doit toutefois pas être recherché auprès des personnes qui vous passent en entrevue. Les employeurs cherchent des candidats pour des postes précis. Si vous leur faites sentir que vous êtes là parce que vous auriez pris n’importe quoi, ça ne peut pas coller.

4. Tout se dit, mais pas n’importe comment

À vouloir cacher des renseignements, comme la perte d’un emploi ou une période de temps sans travail, vous risquez de ne pas sembler honnête, la principale qualité recherchée en entrevue.

5. L’humour est à utiliser avec parcimonie

Avoir le sens de l’humour passe aussi par l’art de s’adapter à son public, en l’occurrence le recruteur. La nervosité peut aussi provoquer le phénomène du « sac à blagues » qui consiste à dire une blague après l’autre. Si vous sentez qu’une blague ne passe pas, changez de tactique, ou abstenez-vous carrément. Vous aurez l’occasion de vous reprendre si vous êtes embauché.

6. Une rencontre avec l’équipe n’est pas offerte à n’importe qui

Il est bien vu de demander à rencontrer les gens avec qui on travaillerait. Mais on ne peut pas dire que vous êtes encore parmi les finalistes tant qu’on ne vous fait pas une offre ou qu’on ne vous appelle pas pour une deuxième entrevue. C’est à ce moment qu’il est judicieux de faire une telle demande.

7. L’habit ne fait pas le moine, sauf que...

Les recruteurs ne s’entendent pas tous sur ce sujet. Alors, pourquoi courir le risque quand un chandail propre est si vite enfilé ? L’habit dépend du milieu. Renseignez-vous des usages propres à l’entreprise où vous vous présenterez.

8. Les profils LinkedIn ou Facebook doivent être « sécurisés » avant l’entrevue

L’idéal demeure, bien sûr, de mettre à jour tous ses profils sociaux (souvent accessibles à tous !) avant l’envoi du CV à l’entreprise. Si cela vous a échappé, assurez-vous au moins de le faire avant l’entrevue. Photos compromettantes, informations douteuses, tout doit être rendu confidentiel pour éviter les préjugés.

9. Les remerciements, c’est pour tous

Trois personnes vous passaient en entrevue ? Vous devez retenir le nom de ces trois personnes et les remercier toutes après l’entrevue, peu importe le moyen utilisé (téléphone, courriel, carte) et leur degré hiérarchique dans l’entreprise.

10. La réceptionniste compte autant qu’un autre membre de l’équipe

Dès qu’un candidat ouvre la porte d’une entreprise, il est déjà en test. On demande souvent à la réceptionniste son opinion sur le candidat qui s’est annoncé et son degré de politesse après une entrevue. Ce critère peut même être éliminatoire dans certains cas, puisqu’il reflète la façon dont le candidat se comporte en l’absence de l’employeur.