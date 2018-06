Ceux qui ont regardé un peu leurs réseaux sociaux en fin de semaine ont sûrement remarqué que de nombreuses vedettes québécoises ont pris part aux festivités entourant le Grand Prix du Canada.

Certaines personnalités publiques ne sont toutefois pas fans de voiture de course et de party bien arrosés et ont décidé de profiter de leur congé autrement.

Voici 21 choses que les vedettes québécoises ont faites au lieu d’aller au Grand Prix en fin de semaine

1. Anaïs Favron a tondu son gazon.

2. Sophie Nélisse a brunché.

🥚Brunch time = best time🥪 Une publication partagée par Sophie Nelisse (@sophie__nelisse) le 9 Juin 2018 à 9 :21 PDT

3. Caroline Néron a navigué en bateau.

Une publication partagée par Caroline Néron Official (@caroline_neron) le 10 Juin 2018 à 4 :12 PDT

4. Dominic Arpin a couru.

5. Mitsou a fait du yoga.

6. Eugénie Bouchard a mangé de la crème glacée.

absolute CHILD 🍦 Une publication partagée par Genie Bouchard (@geniebouchard) le 11 Juin 2018 à 7 :38 PDT

7. Sylvain Cossette et Andrée Watters sont allés aux Francos.

8. Chantal Lacroix est passée chez le coiffeur.

Nouveau look d’été. Merci @lelabsalon et @shantaldupon. Une publication partagée par Chantal Lacroix (@chantallacroix65) le 10 Juin 2018 à 3 :54 PDT

9. Marc Hervieux a sablé son patio.

10. Debbie Lynch-White est allée dans le bois.

Love is in the woods! 🌿☀️🏕 Une publication partagée par Debbielynchwhite (@debbielynchwhite) le 9 Juin 2018 à 12 :19 PDT

11. Marie-Claude Barrette a déguisé son chien.

Brutus est prêt pour sa sortie!!😂 Une publication partagée par Marie-Claude Barrette (@mcbarrette) le 9 Juin 2018 à 12 :19 PDT

12. Isabelle Racicot est allée aux Alouettes.

13. Justine Dufour-Lapointe était à la plage.

14. Gino Chouinard a ouvert un autre Chocolats Favoris.

#ShopAngus @chocofavoris Une publication partagée par Gino Chouinard (@gino_chouinard) le 9 Juin 2018 à 10 :08 PDT

15. Mélanie Maynard a bu un verre dans sa piscine.

16. Simon Olivier Fecteau a appris une bonne leçon de vie.

Une publication partagée par Simon Olivier Fecteau (@sofecteau) le 10 Juin 2018 à 6 :13 PDT

18. Ingrid Falaise a célébré son anniversaire de mariage.

19. Alicia Moffet était en voyage au Kenya.

Une publication partagée par Alicia (@aliciamoffet) le 11 Juin 2018 à 3 :32 PDT

20. Pascal Morissette et Julie Ringuette ont eu un enfant.

21. Saskia Thuot a peint un miroir.

Une publication partagée par Saskia Thuot (@saskiathuot) le 10 Juin 2018 à 3 :37 PDT

Tout un week-end!