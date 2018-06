Québec investit 6 millions $ pour créer avec l’Université Laval un institut qui offrira de la formation aux fonctionnaires afin de prendre le virage numérique et d’améliorer les services publics en ligne.

L’Académie des transformations numériques offrira à partir de l’automne de la formation continue aux fonctionnaires qui verront leur emploi modifié par l’accès à la technologie, comme le développement de l’intelligence artificiel ou le traitement de données massives.

Cette formation permettra notamment d’améliorer l’accès à des services gouvernementaux numériques, a indiqué le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et président du Conseil du Trésor, Pierre Arcand, qui a récemment dévoilé sa stratégie pour une administration publique numérique.

«Comme une banque»

D’ici plusieurs années, via le projet ClicQuébec, les citoyens auront une «carte de guichet» avec un mot de passe qui permettra de fonctionner «comme une banque» afin d’avoir accès à tous les services gouvernementaux en ligne, a expliqué M. Arcand.

La création de l’Académie permettra d’abord de cibler les employéss qui seront les plus touchés par les modifications technologiques à venir, afin de leur offrir par la suite la formation nécessaire pour prendre ce virage numérique dans les années à venir.

Le gouvernement du Québec est le plus grand employeur au Québec, avec plus de 61 000 employés. L’Université Laval a quant à elle développé au fil des ans une expertise dans le domaine numérique qui regroupe 118 chercheurs et 32 centres de recherche, laboratoire et chaires affiliés.