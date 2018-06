8 nouveautés lifestyle comme idées de cadeaux pour la fête des papas

Après la fête des Mères, c’est au tour de célébrer les hommes de nos vies à la fête des Pères, qui approche à grands pas. Si vous n’avez pas encore trouvé quoi offrir comme présent aux héros masculins, je vous ai déniché sept idées-cadeaux lifestyle, parmi huit nouveautés, dans huit styles différents en respectant huit budgets divers. Bon magasinage! Faites vite, vous avez jusqu’à dimanche!

1. GROS BUDGET : Pour le papa casanier – confort au lit avec Endy

Photo courtoisie

Pour la fête des Pères, pourquoi ne pas offrir le confort le plus tendance à papa? La nouvelle entreprise canadienne Endy confectionne des matelas nouveau genre que l’on commande sur le web seulement et que l’on reçoit dans une boîte compacte! La mousse certifiée CertiPUR-US fait toute la différence : régule la température en restant au frais toute la nuit, soulage les points de pression et offre une fermeté parfaite. C’est une super idée cadeau à cotiser en groupe! *Disponible en ligne www.endy.com à partir de 675$

2. À MOINS DE 200$ : Pour le papa fashionista - les chaussures et les accessoires Swims

Photo courtoisie

La marque de vêtements de la Californie Swims s’inspire de l’homme moderne qui aime la mode et qui possède un mode vie actif et contemporain. Ce printemps, elle présente donc de nouveaux modèles de chaussures chics, élégants et colorés. Par exemple, le modèle Breeze Tennis Knit et les sandales Breeze Three-Point sont ultra respirants et légers, pour se garder confortablement au frais en été. *Disponible en ligne au www.swims.com à partir de 160 $

3. À MOINS DE 150 $ : Pour le papa homme d’affaires – Les montres d’Attractive Time

Photo courtoisie

L’homme d’affaires ne peut vivre sans une montre! La compagnie de distribution montréalaise Attractive Time propose plusieurs choix de ce bijou qui ira parfaitement au poignet de l’homme d’affaires occupé. Plusieurs marques internationales s’y trouvent : Police, Obaku, Fiori et plus encore. De plus, ces montres de luxe vendus sur le web sont détaillées à des prix plus accessibles qu’en magasin. * Disponible en ligne www.attractivetime.com à partir de 145,00$

4. À MOINS DE 140 $ Pour le papa intellectuel – La paire de lunettes Voilé

Photo courtoisie

Les lunettes donnent toujours un petit côté intellectuel à l’homme, mais aussi un côté sexy, comme Clark Kent derrière le super héros Superman! La collection design Voilé nous propose donc sept modèles hyper fashion qui donnent un côté séduisant. D’ailleurs, plusieurs vedettes comme Jérémy Demay et Louis-Jean Cormier ont collaboré au développement de cette marque unisexe en version ophtalmique ou solaires. Qu’importe l’âge, le style, ou la forme du visage, il est possible de trouver lunette à son nez! * Disponible en ligne : www.voile.co ou dans les lunetteries DOYLE optométristes de 130,00 $ à 175,00 $

5. À MOINS DE 100$ : Pour le papa coquet – Le nouveau parfum Hugo Boss United

Photo courtoisie

La populaire et chic griffe Hugo Boss propose sa nouvelle fragrance Boss Bottled United, en édition limitée. Le papa coquet aimera son jus boisé aromatique composé de notes de plantes à fleurs d’agathosma, d’orange sanguine, de menthe, de racine d’iris, de vétiver, patchouli et bois de cachemire. Tout pour faire tourner les têtes! *Disponible chez La Baie, Sephora, Galeries beauté Pharmaprix, Jean Coutu à 97,00 $

6. À MOINS DE 50 $ : Pour le papa aventurier – Le haut Henley de Chez L’Équipeur

Photo courtoisie

Au magasin L’Équipeur, on trouve vraiment de tout et pour tous les styles. On pense souvent aux mâles de la construction, mais on n’imagine pas tous les vêtements qu’on y déniche autant pour l’homme urbain que l’amoureux de la nature. J’ai adoré leur Haut de style Hayley de la marque FarWest, à manches longues, qui convient aux week-ends loin de la ville. En outre, ce chandail à double épaisseur moule les pectoraux, pour un style plus moderne et séduisant! * Disponible dans tous les magasins L’Équipeur à 39,99$

7. À MOINS DE 30 $ : Pour le papa athlète – Les bas sportif Supporo

Photo courtoisie

Si l’homme de votre vie est un mordu de sport, vous savez que l’équipement est primordial : de la tête, jusqu’aux bas! En effet, les nouveaux bas de contention Supporo est une marque adorée par les athlètes. La technologie du tissu permet l’amélioration de la performance physique en soutenant les muscles des jambes et des pieds. De plus, les bas permettent de réduire le risque de crampes et de douleurs. Bref, offrez-lui le confort à la course, au gym ou encore sur le terrain de soccer! * Disponible dans toutes les pharmacies de 24,99 $ à 29,99 $

8. À MOINS DE 10 $ : Pour le papa pratique – Mousse de douche Dove Men + Care

Photo courtoisie

Le papa pratique aime les choses pratiques! La mousse de douche Dove Men + Care est une nouveauté qui facilitera les douches rapides. D’abord, le produit dégage une odeur de propreté agréable. Puis, ce gel de douche laisse sur la peau une mousse onctueuse qui nettoie la saleté évidemment, mais qui hydrate en même temps. En l’instant d’une douche, le papa pratique est propre, hydraté et sent divinement bon! * Disponible dans tous pharmacies et les magasins à grande surface 7,49 $