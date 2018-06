Assassin’s Creed Odyssey, la plus grosse production d’Ubisoft jamais créée à Québec

Le jeu Assassin’s Creed Odyssey d’Ubisoft, qui sera lancé mondialement le 5 octobre prochain, se veut le plus gros projet jamais réalisé à Québec par un studio de production.

«C’est la plus grande franchise de jeu vidéo développée et dirigée à Québec par Ubisoft», a confirmé lundi au Journal, le porte-parole d’Ubisoft Québec, Jonathan Gendron, en marge d’une rencontre de presse à l’Electronic Entertainment Expo (E3) à Los Angeles.

Lors de la plus importante foire de l’industrie du jeu vidéo de la planète, plus d’une trentaine d’employés d’Ubisoft Québec étaient d’ailleurs présents lundi lors du dévoilement mondial de cette nouvelle franchise d’Assassin’s Creed.

«Nous avions très hâte de partager le fruit de notre travail avec les millions de fans d’Assassin’s Creed», a précisé le producteur sénior du jeu, Marc-Alexis Côté.

Cette nouvelle franchise du jeu Assassin’s Creed d’Ubisoft a été produite à partir de Québec et a nécessité plus de 36 mois de production.

Au total, 9 studios d’Ubisoft de partout dans le monde et près de 1000 personnes ont travaillé sur ce projet AAA, dont plus de 400 employés de la multinationale du jeu à Québec et à Montréal.

La Grèce antique

Cette nouvelle franchise d’Assassin Creed transporte les joueurs dans la Grèce antique aux environs du 5e siècle avant JC durant la guerre du Péloponnèse qui vit s’affronter Sparte et Athènes.

Des mercenaires spartiates condamnés à mort par leur propre famille permettent aux joueurs d’embarquer pour un voyage épique. Ces mercenaires passent ainsi des rôles de parias à ceux de héros légendaires.

Chapitre très attendu

Pour Ubisoft, cette nouvelle franchise du jeu Assassin’s Creed se veut très attendue alors que les ventes pourraient dépasser les 10 millions d’unités.

Jusqu’à présent, la multinationale française a écoulé plus de 100 millions d’exemplaires de ce jeu au fil de ses nombreuses franchises.

Ce n’est pas la première franchise d’Assassin’s Creed confiée au studio de Québec d’Ubisoft. La franchise Assassin’s Creed Syndicate avait également été produite dans la capitale et lancée mondialement en octobre 2015.

Le nouveau jeu Assassin’s Creed Odyssey sera disponible le 5 octobre sur les consoles de la famille PlayStation 4, Xbox One et PC.

Lundi, à la Bourse de Paris, le titre d’Ubisoft a terminé la séance à 96,82 euros, en hausse de 1,20 euros.