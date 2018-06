Assurances : Trouver le meilleur prix n’aura jamais été si facile!

Comparer les produits d’assurance et dénicher le meilleur prix pour vos besoins en demandant plusieurs soumissions est une tâche titanesque. Ne perdez plus votre temps et faites des économies grâce à InfoPrimes, un cabinet de services financiers indépendant qui magasine pour vous!

Qui n’a pas déjà perdu un temps fou en démarches diverses pour magasiner une assurance hypothécaire, une assurance vie ou une assurance maladie grave? Qui n’a pas déjà eu l’impression de signer au bout du compte un contrat d’assurance sans être complètement convaincu d’avoir fait le bon choix?

Fondé en 2008 par Gregory van Duyse et Marc-André Trottier, un professionnel qui compte 25 années d’expérience dans le domaine des assurances, InfoPrimes met à votre disposition les compétences de nombreux spécialistes qui magasinent à votre place et qui vous font bénéficier de conseils adaptés à votre situation personnelle, vous faisant ainsi gagner du temps et de l’argent.

Assurance hypothécaire

Saviez-vous que près de 90 % des Québécois paient trop cher leur assurance hypothécaire? Et comme la seule façon d’économiser est de comparer, il vous suffit de vous rendre sur le site d’InfoPrimes pour obtenir une soumission d’assurance hypothécaire, voir immédiatement les différentes offres de la plupart des institutions financières et constater à quel point vous pourriez épargner! Une fois que vous aurez arrêté votre choix, il vous sera même possible de souscrire à votre nouvelle assurance directement sur le site d’InfoPrimes. Trouver une assurance hypothécaire n’aura jamais été si facile et si rapide!

Assurance vie

Suivant le même principe, le calculateur d’assurance vie vous permet de savoir quelle compagnie pourrait vous offrir le meilleur prix selon votre situation et votre budget, parmi toutes celles qui font du courtage au Canada. De plus, InfoPrimes analyse vos économies potentielles pour vous permettre d’avoir plus d’assurance pour chaque dollar investi. Vous aurez ainsi la conviction d’avoir la meilleure couverture pour votre famille et vous, au meilleur prix!

Assurance maladie grave

Certains événements peuvent perturber le cours d’une vie, comme une maladie grave, et vous forcer à arrêter de travailler. L’avenir étant impossible à prévoir, peut-être envisagez-vous l’achat d’une assurance maladie grave pendant que vous êtes encore en santé. Pour vous aider à prendre une décision éclairée, InfoPrimes met à votre disposition plusieurs informations et la possibilité d’obtenir une soumission gratuite en ligne. N’attendez plus!

infoprimes.com

1 866 420-5035