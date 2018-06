MILOT (née BOUTHILLIER)



Jacqueline1927 -2 018À St-Jérôme, le 7 juin 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée Jacqueline Bouthillier, épouse de feu Fernand Milot et mère de feu Francine (Raynald Lebel).Elle laisse dans le deuil ses filles Pierrette et Diane, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 16 juin 2018 de 15h à 21h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 20h.