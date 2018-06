Cinq énormités de Trump en seulement deux jours

OTTAWA | Même si son passage au G7 du Québec a duré à peine 24 heures, le président américain Donald Trump a fait virer au fiasco cette importante rencontre entre sept pays alliés. Pour justifier son refus de signer le communiqué collectif à la fin du sommet, M. Trump a lancé au moins cinq mensonges ou exagérations, selon une analyse du Journal.

Ce qu’il a dit

Le président Trump a soutenu que l’Union européenne (UE) a un excédent commercial de 151 G$ avec les États-Unis.

La réalité

Le chiffre qu’il avance prend en compte seulement les échanges de biens entre l’UE et Washington, dont la balance est plutôt de 153 G$. En incluant aussi les services dans l’équation, on obtient un excédent de 101 G$, selon son propre gouvernement.

Ce qu’il a dit

Le président a déclaré que les États-Unis traînaient un déficit commercial de 800 G$ avec tous les pays du monde.

La réalité

Selon le bureau de l’analyse économique du gouvernement américain, le déficit commercial était plutôt de 568,4 G$ en 2017, soit 231,6 G$ de moins qu’annoncé par Donald Trump.

Ce qu’il a dit

Dans un gazouillis dimanche soir, le président américain a déclaré que le Canada avait un excédent commercial de près de 100 G$ avec les États-Unis.

La réalité

Selon le Bureau américain, ce sont plutôt les États-Unis qui avaient un excédent commercial de 8,4 G$ en 2017. Si on se fie aux chiffres de Statistique Canada, qui fait le calcul différemment, les États-Unis ont un déficit commercial de... 26,8 G$, et non pas de 100 G$.

Ce qu’il a dit

Le président Trump a prétendu que M. Trudeau n’avait pas à se plaindre des tarifs de 25 % et 10 % sur l’acier et l’aluminium, car le Canada fait bien pire en imposant un droit de douane de 270 % sur les importations de produits laitiers.

La réalité

Même si le 270 % est vrai, la Banque Scotia qualifie de « fallacieux » le fait d’utiliser cette surtaxe sur les produits laitiers (0,2 % des ventes américaines au Canada) pour justifier celles sur les ventes nettement plus importantes d’aluminium et d’acier.

Ce qu’il a dit

Dans un gazouillis lancé samedi soir, le président a accusé Justin Trudeau d’avoir été malhonnête en traitant les tarifs américains sur les importations d’acier et d’aluminium « d’insultants » après le départ de M. Trump du G7.

La réalité

Ce n’était pas la première fois que M. Trudeau critiquait publiquement ces tarifs. Il avait notamment utilisé le mot « insultant » en entrevue à l’émission Meet the Press, sur le réseau NBC, le 3 juin dernier.