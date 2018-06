Des conseils pour rester zen pendant votre recherche d’emploi

Philippe Jean Poirier - 37e AVENUE

Stress de ne pas trouver du travail, découragement face aux refus, la recherche d’emploi porte souvent un coup dur au moral. Voici des conseils pour rester zen.

Compartimenter

« Quand tu n’as pas de travail, ton travail, c’est de trouver un travail. » Voilà le judicieux conseil que le célèbre Dr Phil avait l’habitude de donner à ses invités qui subissaient la pression de trouver un emploi.

L’idée est la suivante : il faut apprendre à compartimenter sa vie, en prévoyant un nombre d’heures minimal pour la recherche d’emploi (de 3 à 4 heures par jour, par exemple), mais aussi des heures pour décrocher et relaxer en famille ou avec des amis.

Noter ses bons coups

« Pour ne pas céder au découragement durant vos démarches de recherche d’emploi, je recommande de noter régulièrement ses bons coups », dit Caroline Greffard, conseillère en emploi chez Libre Emploi.

Le but ? Retourner à cette liste lors des moments plus difficiles. « Ce n’est pas parce que l’on n’obtient pas un emploi que tout s’est mal déroulé ! » fait remarquer la conseillère.

Il faut savoir apprécier chaque étape que l’on franchit : un test technique réussi, une convocation en entrevue qui suggère que le CV et la lettre de présentation étaient bien ficelés, etc.

Faire la part des choses

« S’il importe de prendre la responsabilité de ce qui nous appartient, soit notre préparation et nos démarches, il faut aussi relativiser le reste. Il y a des choses que l’on ne contrôle pas. Tout n’est pas de notre faute », rappelle Caroline Greffard.

Plusieurs facteurs externes peuvent en effet justifier un refus : un candidat bénéficiant déjà d’un contact dans l’entreprise, la surabondance de candidatures de qualité, le mauvais timing, etc.

« Apprenez à concentrer vos énergies sur vos zones de pouvoir et à lâcher prise sur le reste », résume la conseillère.

Comment profiter de sa recherche d’emploi pour profiter de la vie

Le chômage ne porte plus le stigmate d’autrefois. Les adeptes de la gig economy (ou économie à la demande) et du saute-mouton professionnel ont déjà pris l’habitude d’espacer leurs contrats ou leurs emplois pour prendre quelques semaines de « vacances ». Pourquoi pas vous ?

Le contexte s’y prête particulièrement bien. Lorsqu’on est au chômage, on est libre de son emploi du temps et de ses actions. On peut organiser une escapade en milieu de journée, pour visiter un musée, aller au cinéma ou passer dire bonjour à un ami. Avec un minimum d’organisation, on peut faire un voyage de quelques jours, tout en poursuivant sa recherche d’emploi en ligne. C’est ce que les Américains appellent le « funemployment ».

Une période de chômage est aussi l’occasion de prendre un peu de recul sur sa vie professionnelle, tout en faisant le deuil de l’emploi précédent. On prend le temps de faire un bilan et de recharger ses batteries. Après tout, on veut être d’attaque pour le prochain défi qui se présentera !