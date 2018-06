La prochaine tournée nord-américaine du rappeur Drake comptera 11 dates de plus que prévu. Parmi les nouveaux spectacles ajoutés à l’horaire, on note un deuxième soir à Montréal, le 5 septembre, toujours au Centre Bell. Le populaire Torontois est aussi attendu la veille.

Les billets pour ce concert de la tournée «Aubrey and the Three Migos» seront mis en vente le 16 juin à midi (evenko.ca). Encore une fois, les membres de la formation hip-hop Migos précéderont Drake sur scène.

Outre Montréal (deux concerts), les villes de Toronto (trois spectacles), Vancouver (deux soirs) et Edmonton (deux rendez-vous) recevront également la visite du Canadien.

C’est le 26 juillet à Salt Lake City, en Utah, que Drake lancera sa nouvelle tournée, soit peu de temps après la sortie de son cinquième album studio, «Scorpion», prévue en juin. Déjà, deux chansons tirées de cet opus ont été lancées: «God’s Plan» et «Nice For What».