Ses vidéoclips sont vus plus d’un million de fois. Sa page Facebook compte quelque 105 000 abonnés. Un an après avoir lancé son premier album, Dysphorie, Roxane Bruneau a un seul mot pour décrire son récent succès : « Inattendu. »

Le parcours de Roxane Bruneau n’a rien de traditionnel. La chanteuse de 27 ans a commencé, il y a quatre ans, par des vidéos d’humour partagées sur le web. Puis, plus récemment, elle a accepté de suivre sa voie – et sa voix – pour partager sa passion pour la chanson.

Résultat : son premier album a connu un succès autant populaire que critique. Puis, le week-end dernier, elle était sacrée Révélation du Festival Pully Lavaux, en Suisse, où elle s’est produite à deux reprises au début du mois.

« Je n’ai jamais eu de formation, ni en humour ni en chanson. Alors, je dois me battre contre le syndrome de l’imposteur. Mais quand je vois mon nom dans la programmation de la Place des Arts ou du Club Soda, je réalise que j’ai ma place », avance Roxane Bruneau.

Cette semaine, c’est donc au Club Soda que la chanteuse donne rendez-vous à ses fans dans le cadre des Francos. Au programme, les titres de Dysphorie, mais également quelques inédits qui devraient se retrouver sur son prochain album, attendu « probablement en 2019 ».

FINI L’ANONYMAT

C’est donc officiel, l’anonymat est aujourd’hui chose du passé pour Roxane Bruneau. D’ailleurs, l’entretien téléphonique de la chanteuse avec Le Journal, à la fin du mois dernier, a dû être interrompu par des fans qui, ayant reconnu leur idole, tenaient à la rencontrer en bonne et due forme.

Certains artistes pourraient s’exaspérer de ces intrusions. Mais pas Roxane Bruneau. Au contraire, même. « Je serais niaiseuse de m’en plaindre ! Grâce à eux, je fais ce que j’aime. Alors, c’est moi qui devrais courir après eux et leur donner des câlins ! » s’exclame la chanteuse en riant.

UN MODÈLE POUR LES JEUNES LGBT

Cette proximité avec ses fans, elle ne fait pas que l’apprécier ; elle la cultive. Ouvertement gaie, Roxane Bruneau est petit à petit devenue un modèle pour les jeunes de la communauté LGBT. Un rôle qu’elle prend au sérieux.

« Plus jeune, je n’avais aucun modèle ; j’ai fait mon chemin moi-même. Je ne suis pas nécessairement le meilleur modèle, je suis loin d’être parfaite. Mais si ça peut les aider de voir une lesbienne qui fait ce qu’elle aime dans la vie, qui est heureuse et qui ne se fait pas lancer de roches, alors tant mieux », explique-t-elle en riant.

« Évidemment, je n’ai pas toujours le temps ou les bons mots pour les aider. Je ne suis pas formée non plus pour répondre à toutes leurs questions. Dans ces moments, je les réfère à des organismes ou des gens spécialisés qui peuvent les aider », ajoute-t-elle plus sérieusement.