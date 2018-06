En couple depuis trois semaines, Ariana Grande et Pete Davidson sont fiancés

Ariana Grande et Pete Davidson ne sont pas du genre à prendre leur temps, si on se fie aux dernières nouvelles rapportées par le US Weekly. Le magazine dévoile que selon des sources sûres, ils se seraient fiancés.

Une publication partagée par Pete Davidson (@petedavidson) le 30 Mai 2018 à 10 :00 PDT

Ariana et Pete Davidson ont fait les manchettes à quelques reprises depuis qu’ils forment officiellement un couple, depuis maintenant trois semaines. Les deux artistes ne cachent pas l’amour qu’ils éprouvent l’un pour l’autre et sont même passés chez le tatoueur pour immortaliser sur leur peau leur relation. Intense!

Il semble que le couple soit désormais prêt à passer aux choses sérieuses, puisque de nombreuses sources ont confirmé au magazine à potins qu’Ariana Grande et Pete Davidson sont fiancés. Selon le magazine, ils en auraient parlé ouvertement lors de la soirée d’anniversaire de Robert Pattinson, le 9 juin dernier.

Le mariage arrivera-t-il aussi vite que les fiançailles? À suivre!

Une publication partagée par Pete Davidson (@petedavidson) le 8 Juin 2018 à 1 :34 PDT

Il y a un peu plus d’un mois, Ariana Grande annonçait qu’elle se séparait de son amoureux des dernières années, Mac Miller.