PRINCE, Jean Pierre



Le 8 juin est décédé M. Jean Pierre Prince, époux de Phyllis Smith Prince.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Mark, Matthew et Jonathan et sa soeur Danielle Prince.Les visites auront lieu mercredi le 13 juin, 2018 au:5180 DE SALABERRYMONTRÉAL, H4J 1J3de 14h à 16h et de 19h à 21h avec service à 15h.