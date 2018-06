Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma : Héréditaire

Photo courtoisie

Ce film d’horreur écrit et réalisé par Ari Aster nous raconte l’histoire d’une famille qui vient tout juste d’enterrer la matriarche de la maison. Bien qu’ils soient en deuil, force est d’admettre que l’étrange grand-mère n’était pas la personne la plus agréable à fréquenter. Même aujourd’hui, il semble que sa présence persiste dans la maison familiale et semble affecter plus particulièrement Charlie, la plus jeune qui était l'enfant préférée de la vieille dame. *Sorti en salle le 8 juin

Je sors

Cinéma : Debbie Ocean 8

Photo courtoisie

Ce retour à la série ayant commencé avec le classique film d’action et de suspense Ocean’s Eleven nous présente une nouvelle bande, maintenant formée de nouvelles criminelles, pour voler un rare collier de diamants. Cette fois-ci, la série compte sur plusieurs actrices de talents, dont Cate Blanchett, Mindy Kaling, Helena Bonham Carter et Sarah Paulson plutôt que George Clooney et Brad Pitt. *Sorti en salle le 8 juin

Musique : Matiu

Photo courtoisie

Le chanteur et musicien issu de la communauté de Mani-Utenam Matiu donne un concert gratuit ce soir dans le cadre de la 30e édition des Francos pour notamment présenter aux amateurs de folk son EP éponyme. L’auteur et compositeur de la Côte-Nord est un bel exemple d’un artiste qui puise son inspiration dans la vie quotidienne et les réalités des gens qui l’entourent. *Ce soir à 19h à l’angle De Bleury et Sainte-Catherine

Musique : Josman

Photo courtoisie

Le rappeur Josman, qui est considéré comme l’un des espoirs de la scène hip-hop française, débarque à Montréal ce soir durant les Francos pour présenter les pistes qui l’ont permis de charmer le public de l’Hexagone. L’artiste français est notamment connu pour l’album 000$ sorti en 2017 et pour avoir participé à un projet musical du joueur de soccer brésilien Neymar. *Ce soir à 23h à l’angle Sainte-Catherine et Jeanne-Mance

Musique : Slow Mass

Photo courtoisie

Le groupe rock originaire de Chicago Slow Mass est de passage dans la métropole et sautera sur scène pour notamment présenter son plus récent album, On Watch, sorti le 11 mai dernier. Les formations basées à Montréal Gulfer et Everett Bird assureront les premières parties du concert. *Ce soir à 21h30 à l’Escogriffe, 4461 rue Saint-Denis

Théâtre : Sex? But I’m Canadian!

Photo courtoisie

Cette production théâtrale en anglais de la compagnie canadienne HappySad présente de façon humoristique la vie amoureuse et sexuelle d’un vieux couple de Canadiens après plusieurs années de mariage. Le spectacle légèrement caricatural invite les spectateurs à accompagner les deux individus dans leur exploration sexuelle où ils découvriront plusieurs nouvelles possibilités. *Ce soir à 19h au MAI, 3680 rue Jeanne-Mance

Je reste

Film : Faute d’Amour

Photo courtoisie

Ce film du cinéaste russe Andrey Avyagintsev raconte l’histoire d’un couple sur le point de divorcé qui doit finalement travailler ensemble malgré leurs problèmes pour retrouver leur fils, surtout que celui-ci a mystérieusement disparu lors d’une de leur dispute. Le drame a notamment gagné le Prix du jury au Festival de Cannes en 2017. *Sorti en DVD aujourd’hui

Bande dessinée : Faire campagne

Photo courtoisie

Cette bande dessinée journalistique de Rémy Bourdillon et Pierre-Yves Cezard qui aborde la façon dont une nouvelle génération d’agriculteurs préférant travailler à l’échelle humaine plutôt qu’industrielle a de la difficulté à survivre dans le contexte québécois actuel. Ce livre permet de découvrir leurs réalités et comprendre un peu mieux les conflits internes de la communauté agricole de la province et son seul et unique syndicat, l’Union des producteurs agricoles. *Sorti en librairie le 5 juin

Jeu vidéo : Jurassic World Evolution

Photo courtoisie

Si vous avez déjà rêvé de construire et gérer votre propre parc d’attractions rempli de dinosaures ramené à la vie grâce à la science, Jurassic World Evolution est là pour vous. Dans ce jeu de simulation, vous devrez développer de nouvelles technologies et sortes de créatures, assurer de garder les coffres du parc rempli en satisfaisant vos visiteurs et surtout, rester alerte au cas où l’un des dinosaures s’échappe. *Sorti aujourd’hui sur PC, PS4 et Xbox One