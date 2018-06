Kevin Durant à la retraite à 35 ans?

Fraîchement sacré champion de la National Basketball Association (NBA) pour la deuxième fois de sa carrière de façon consécutive dans l’uniforme des Warriors de Golden State, Kevin Durant dit pouvoir s’imaginer à la retraite à 35 ans.

Dans une entrevue avec le réseau ESPN ce week-end après le triomphe des Warriors en quatre rencontres en finale contre LeBron James et les Cavaliers de Cleveland, Durant a établi une forme d’échéancier à sa carrière en termes plutôt imagés.

«Ce sport, ton art, tu dois l’étudier en continu, a-t-il déclaré. Peu importe à quel point tu aimes cela, personne ne veut rester à l’école aussi longtemps. Je sais que je ne veux pas.»

«À un certain moment, tu dois être prêt à graduer. Trente-cinq, c’est juste un chiffre dans ma tête.»

Rich Kleiman, partenaire d’affaires de Durant, dit qu’il «croira à la retraite» de Durant «quand [il] la verra».

Toutefois, le productif ailier aux 29 points par match lors des dernières éliminatoires semble sincèrement considérer que son futur sur le circuit Silver ne dépassera pas les cinq prochaines années, et ce, même s’il est vu par certains comme le meilleur candidat avec James pour dépasser le record de 38 387 points de Kareem Abdul-Jabbar en saison régulière.

«Je veux quitter ce sport en sachant que j’ai fait tout ce que je voulais à ma façon, a expliqué “KD”, 29 ans. Si toutes ces accolades accompagnent mes accomplissements, alors très bien. Sinon, c’est quand même très bien.»

«Les records ne me définiront pas comme joueur. C’est un bel accomplissement d’être là avec les plus grands et d’être considéré pour chasser leurs records, mais ce n’est pas pour ça que je joue.»

Durant n’a participé qu’à deux des trois championnats des Warriors de Stephen Curry depuis 2015, mais a chaque fois raflé le titre de joueur par excellence de la finale.

L’ancien du Thunder d’Oklahoma City est un abonné du match des étoiles de la NBA depuis la saison 2009-2010, en vertu d’un total de neuf invitations.