La robe de Meghan Markle jugée inappropriée par plusieurs internautes

Meghan Markle a été la proie de vives critiques après qu’elle ait porté une robe qui dévoilait légèrement ses épaules ce week-end.

Meghan Markle et le prince Harry ont fait leur première apparition ensemble depuis leur lune de miel lors de «Trooping the Colour», un rassemblement militaire datant de 1748 qui célèbre l’anniversaire officiel du souverain britannique.

John Rainford/WENN

Pour l’occasion, la nouvelle mariée a décidé d’arborer une magnifique robe rose pâle de la designer Carolina Herrera et un chapeau de la même couleur.

Dutch Press Photo/WENN.com

L’ensemble qui lui allait à ravir a capté de nombreux regards, dont celui de certains puristes qui ont trouvé la robe trop «scandaleuse» pour ce type d’événement protocolaire.

Dutch Press Photo/WENN.com

«Pourquoi Meghan est-elle la seule personne sur le balcon qui ne pouvait pas suivre le protocole royal? Sa constante quête d’attention est stupéfiante. Un manque total de respect envers la tradition royale. Pourquoi est-ce autorisé?», rage un internaute.

«Quelqu’un doit dire à Meghan que les épaules dénudées étaient un peu trop pour cet événement. Elle est belle et pourrait porter n’importe quelle robe, mais ce n'était pas la robe adéquate pour aujourd’hui», indique un autre.

John Rainford/WENN

Selon The Sun, la tradition dicte que généralement, les femmes de la royauté ne doivent pas porter des vêtements aux épaules dénudées ou d’autres styles plus révélateurs. Cette coutume a toutefois été brisée mainte fois par Kate Middleton et même par la princesse Diana.

Lia Toby/WENN.com