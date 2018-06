L’accusé prétend que la mort de sa conjointe enceinte est un accident

SAINT-HYACINTHE | Un homme accusé du meurtre non-prémédité de sa conjointe enceinte, en 2015, prétend que sa victime lui avait sauté dessus et qu’il a causé sa mort par accident en tentant de la maîtriser.

À la fin de son interrogatoire policier, Alexandre Gendron a finalement admis avoir causé la mort de Cheryl Bau-Tremblay, le 1er août 2015. La femme enceinte de 20 semaines s’était pointée à leur domicile de Beloeil et a constaté qu’il était en état d’ébriété. Quelques jours plus tôt, elle lui avait lancé l’ultimatum d’arrêter de boire, sans quoi elle le quittait.

En furie, Mme Bau-Tremblay l’a mis à la porte, mais son conjoint refusait de quitter. Leur dispute a finalement dégénéré, alors que le couple se trouvait dans la chambre à coucher.

Dispute fatale

«Elle m’a sauté dessus», a-t-il dit au sergent détective Éric Gagné, lors de son interrogatoire de police, le 6 juillet 2015. Le jury a terminé d’écouter l’interrogatoire lundi a lors de ce procès pour meurtre non-prémédité au palais de justice de Saint-Hyacinthe.

«Je l’ai poussé dans le lit. Elle est tombée entre le lit et le calorifère. Ça a fait «crounche»», a avoué le suspect, après des heures d’interrogatoire.

Quand Mme Bau-Tremblay a subitement cessé de bouger, l’accusé a réalisé que la scène n’était pas un jeu.

«Ce n’était pas drôle (...) Je me serais passé devant le train», a-t-il déclaré au policier.

Il a ensuite mis le corps de la victime dans un sac de couchage et l’aurait dissimulé sous le lit. Le cadavre a été découvert quelques jours plus tard.

Gendron a insisté auprès du sergent-détective pour dire que la mort de sa conjointe et du bébé qu’elle portait était une «bad luck» qui a vraiment mal viré. Il lui a demandé d’écrire une lettre et de la faire parvenir à sa mère et toute sa famille.

«Je veux qu’ils comprennent que c’est un accident. Ce n’était pas voulu. Je la voulais, cette famille-là», a-t-il exprimé.

Rechute d’alcool

Peu avant le drame, les tensions s’étaient accentuées au sein du couple qui venait d’emménager dans une nouvelle maison. Or, Gendron, aux prises avec des problèmes d’alcool, avait recommencé à boire durant ses vacances estivales. Le 24 juillet, les policiers avaient dû intervenir auprès d’eux. L’accusé, blessé à la lèvre par sa conjointe, était parti en taxi avec son fils et ils avaient dormi à l’hôtel.

Le lendemain, il a envoyé un texto à son patron à l’effet qu’il allait tout perdre et allait étouffer sa conjointe. Cependant, il a affirmé en interrogatoire qu’il s’agissait de paroles en l’air et qu’il n’avait jamais eu l’intention de passer à l’acte.

«T’as aucune idée comment j’aime mon fils, j’aimais Cheryl et le bébé», a lancé Gendron.