Le bronzing: la coloration la plus «HOT» de l’été

Si la quête du bronzage parfait est LA mission de plusieurs filles l’été, il ne faut surtout pas délaisser notre chevelure, qui a aussi besoin d’amour en prenant des couleurs durant la saison chaude.

Comme la plupart d’entre nous n’ont pas 8 heures de lousse dans leur journée pour se faire bronzer le toupet, on lâche un coup de fil à notre coiffeur et on adopte la colo de l’été: le bronzing!

Cette technique consiste à pâlir quelques mèches avec des couleurs chaudes, principalement celles qui encadrent le visage. Et contrairement au fameux ombré, le bronzing n’implique pas seulement les pointes, puisque la teinture est appliquée sur la longueur.

En fait, votre coiffeur choisit les mèches qui seraient normalement touchées par le soleil.

Pour la team brunettes, il s’agit de teindre ses mèches dans des teintes plus cuivrées. C’est aussi simple pour les blondes, qui doivent pâlir d’une teinte ou deux les mèches en question.

Nos vedettes préfs comme Selena Gomez, Olivia Culpo, Rosie Huntington-Whiteley et Noemie Lacerte capotent sur cette coloration naturelle.

Moins dommageable pour la crinière que les autres tendances capillaires comme le balayage ou le ombré, le bronzing est la solution tout indiquée pour celles qui souhaitent avoir le beach look le plus cool!

