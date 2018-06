Le but n’était pas bon

Le match à Dallas a bien mal commencé pour l’Impact quand ce qui avait l’air d’un but refusé pour cause de hors-jeu est devenu le premier des deux buts du FC Dallas. Et finalement, le but n’aurait jamais dû être accordé.

Récapitulons la scène. Sur un coup franc de Mauro Diaz, dans la 5e minute, trois joueurs de Dallas se retrouvent en position de hors-jeu, Rudy Camacho saute pour dégager le ballon de la tête, le ballon rebondit sur Matteo Mancosu pour se retrouver dans le but d’Evan Bush.

Le juge de lignes signale le hors-jeu, il y a un petit délai, et Evan Bush s’apprête à remettre le ballon en jeu quand l’officiel, Nima Saghafi, s’interpose et indique qu’il y a bel et bien un but contre son camp et, comme ça, l’Impact tire de l’arrière 1 à 0.

On a finalement appris que c’est l’arbitre chargé de la reprise vidéo, Guido Gonzalez Jr, qui a informé l’officiel de terrain qu’il y avait un but sur la séquence.

« scénario catastrophique »

Rémi Garde a étonné un peu tout le monde lundir en révélant que la ligue avait admis qu’il y avait eu une erreur décisionnelle sur la séquence.

« J’ai eu la confirmation que le juge de lignes avait pris la bonne décision, il y avait hors-jeu. Cette confirmation est arrivée de la ligue, c’est une erreur de la personne qui était en charge de la vidéo. »

Évidemment, une erreur aussi grosse que celle-là a eu une incidence majeure sur le reste de la rencontre, d’autant que l’Impact peine à marquer des buts depuis plus d’un mois.

« Je ne peux pas dire quel aurait été le résultat final, mais bien évidemment, ça a complètement changé le début du match », a déploré Garde avant l’entraînement de son équipe, lundi.

« Après six ou sept minutes, quand vous êtes menés 1 à 0, surtout dans ces conditions-là où nous, on a l’impression qu’il y a un hors-jeu qui est signalé, et finalement on se déjuge, c’était un scénario qui était catastrophique pour nous. »

Compliqué

Pour un règlement aussi important que celui du hors-jeu, il y a un certain flou artistique que même les joueurs ne comprennent pas toujours.

« C’est compliqué, je ne connais pas l’exactitude du règlement, parce que c’est vrai que des fois on parle de hors-jeu lorsqu’on influence le jeu, et peut-être que Rudy n’aurait pas envoyé ce ballon s’il y avait eu un hors-jeu sifflé directement. Il n’aurait pas eu besoin de se dégager de la situation », a expliqué Rod Fanni.

« D’un autre côté, des fois, on attend la faute ou l’erreur avant de valider le hors-jeu. Je n’aime pas me ranger derrière des choses comme ça, mais c’est vrai que ça ne nous a pas aidés. »

Jugement

Rémi Garde s’est montré prudent en refusant de critiquer la décision de l’officiel Saghafi de ne pas consulter l’écran vidéo lui-même et de s’en remettre entièrement au jugement de son collègue.

« Je ne vais pas expliquer leur job à leur place, mais il me semble qu’il doit s’appuyer sur l’analyse de la personne qui est en charge de la vidéo.

« S’il estime qu’il a besoin de voir, il voit, mais en premier lieu, il s’appuie sur cette personne, et manifestement, cette personne a commis cette erreur qui a fait que le but a été validé alors qu’il n’aurait pas dû l’être. »

Légèrement blessé au genou la semaine dernière, Ignacio Piatti s’est entraîné lundi matin.