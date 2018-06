L’enquête préliminaire du conjoint d'une ex-députée caquiste s'ouvre

L’enquête préliminaire de Christian Girard, conjoint d’une ancienne députée de la CAQ et ex-conseillère municipale à Québec, s’est ouverte, lundi, à Québec et elle devrait s’étendre sur toute la semaine.



Toutefois, la procédure judiciaire a été frappée d’une ordonnance de non-publication, empêchant les médias de dévoiler pour l’instant les détails entourant l’affaire.



Rappelons qu’en septembre 2016, l’homme de 64 ans qui est en couple avec Denise Trudel a été accusé d’agressions de nature sexuelle sur sept présumées victimes pour des évènements qui se seraient déroulés entre 1972 et 2003.



On reproche entre autres au sexagénaire d’avoir sodomisé une personne de 16 ans en 1987.



Six chefs d’accusation d’agression sexuelle ont également été portés concernant cinq présumées victimes, âgées entre 12 et 20 ans au moment des évènements.



On lui reproche également, entre 1972 et 1981, d’avoir attenté à la pudeur de deux personnes de sexe masculin.



Un chef d’accusation concerne également des actes de grossière indécence commis entre 1974 et 1981 à l’égard d’une personne âgée, au début des gestes présumés, de 12 ans.