Lettre ouverte au CHSLD de Saint-Ligori

Continuellement on entend et on lit dans le Journal, particulièrement dans votre chronique, des critiques négatives sur les soins offerts dans certains CHSLD. Heureusement il y a des exceptions, et c’est le cas pour le CHSLD de Saint-Ligori. Par un concours de circonstances, ma mère originaire de Montréal, y a passé les trois dernières années de sa vie. Elle y est décédée à 94 ans.

Vivant moi-même à Montréal, j’aurais préféré la visiter dans un endroit plus près de chez moi. Mais rapidement j’ai réalisé que St-Ligori était le meilleur choix. Tout n’était pas parfait. Mais grâce à un personnel dévoué, attentif aux résidents malgré la détérioration des services dans le réseau en général, malgré la fatigue, malgré la pesanteur du travail, malgré les tâches souvent ingrates, les employés de tous les niveaux ont entouré ma mère pour l’aider à vivre une fin de vie dans le calme et la dignité. Pour tous les employés de Saint-Ligori, travailler au CHSLD n’est pas un emploi mais une vocation. Gros mercis à tous.

Lucie Lapalme fille d’Henriette Vignola décédée le 28 janvier 2018

C’est avec plaisir que je diffuse votre hommage