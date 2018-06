Lexus célèbre 10 ans de voitures sport

Chez Lexus, la lettre « F » identifie la division de véhicules de performance et elle fête son dixième avec une édition spéciale de sa RC F et de sa GS F.

À lire aussi: Le Lexus RX est plus familial que jamais

Cette appellation, c’est un peu comme le « M » chez BMW ou le « AMG » chez Mercedes-Benz.

Lexus RC F Lexus

Et le tout a débuté il y a dix ans pour le constructeur japonais avec la IS F que bien des experts considèrent comme un futur classique.

Pour l’occasion, Lexus commercialisera une 240 unités de la RC F et 100 unités de la GS F de cette édition spéciale pour l’ensemble de l’Amérique. On pourra notamment les reconnaître grâce à une peinture grise Nebula, des jantes BBS de 19 pouces, des freins Brembo et des étriers bleus.

Lexus RC F Lexus

Alors que la GS F sera dotée de sièges en cuir bleu à l’avant et à l’arrière, la RC F aura des sièges en cuir bleu à l’avant avec des accents blancs.

Des appliques bleutées seront aussi ajoutées à divers endroits notamment sur le volant, la console et le levier de vitesse.

Soyez rassuré, la motorisation demeure la même, soit un V8 de 5,0 L qui génère 467 chevaux-vapeur.