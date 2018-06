[VIDÉO] Micro-maisons: le futur de l'habitation?

En collaboration avec

Nous sommes allés à l’Île d’Orléans pour rencontrer trois jeunes entrepreneurs qui ont réalisé leur rêve.

Avec Minimaliste, Philippe, JP et Elyse fabriquent des micro-maisons sur roues et rendent la propriété accessible à toutes et à tous.

Ces petites maisons durables et abordables offrent une tranquillité financière à leurs propriétaires tout en leur donnant l’opportunité de se déplacer.

Au milieu de la communauté de l’Île, les entrepreneurs nous ont raconté comment s’est formée leur entreprise, les difficultés qu’ils rencontrent et leurs espérances pour le futur.

Les micro-maisons sont-elles la nouvelle alternative de logement ?