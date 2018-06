Porsche dévoile le nom de sa première voiture électrique

Porsche ne s’en cache pas, elle travaille d’arrache-pied à concevoir un véhicule entièrement électrique. Et à défaut d’être prêt à le présenter, le constructeur allemand a confirmé le nom de ce futur modèle.

Dans la foulée des célébrations entourant le 70e anniversaire de sa toute première voiture, Porsche a annoncé que le nom Taycan avait été retenu pour baptiser son modèle entièrement électrique.

Présenté en tant que concept au Salon de l’Auto de Francfort en 2015, cette voiture électrique portait jusqu’alors le nom Mission E (photos), qu’on savait temporaire.

Même si son nom prend le bord, la Mission E demeurera une grande influence pour Porsche dans le développement de la Taycan de production.

Porsche Mission E Concept

Comme la Mission E, la Taycan sera une voiture à quatre portes qui viendra jouer dans les plates-bandes de la Tesla Model S. On n’a toujours pas de détails sur les spécifications du modèle, mais on ne devrait pas être trop loin de celles du concept, qui promettait une puissance de 600 chevaux et une autonomie d’environ 500 kilomètres.

La Taycan de production sera offerte dès l’année prochaine en tant que modèle 2020.