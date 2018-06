Pour la protection intelligente de votre famille et de votre maison

En votre absence, aimeriez-vous contrôler à l’aide de votre téléphone intelligent les lumières de votre maison, vous assurer que les enfants sont bien rentrés de l’école, recevoir des alertes lorsque votre système d’alarme détecte des mouvements? C’est possible grâce à Résidencia Sécurité!

L’industrie de la sécurité est en constante évolution. La domotique, mieux connue sous l’appellation de maison intelligente, auparavant réservée aux personnes fortunées, est désormais accessible à tous.

Fournisseur de systèmes d’alarme résidentiels, Résidencia Sécurité vous fait profiter de produits haut de gamme à la fine pointe de la technologie en proposant une multitude de services de sécurité et de domotique par l’intermédiaire de ses forfaits adaptés à vos besoins et à votre budget.

Imaginez à quel point votre quotidien pourrait être facilité si vous pouviez contrôler à partir de votre téléphone intelligent ou de votre tablette le verrouillage des portes de votre maison, la température, les téléviseurs, le système d’alarme, l’arrosage extérieur, le robot-aspirateur, etc.

Pour la modique somme de 1 $ par jour, votre maison intelligente vous apporterait ainsi du confort (en exécutant, par exemple, des tâches qui vous permettraient de gagner du temps), vous ferait faire des économies d’énergie (avec la gestion de l’eau, du chauffage et de l’électricité) et vous procurerait de la sécurité en protégeant vos biens et votre famille en cas d’incendie, de fuite de gaz, d’inondation ou d’entrée par effraction.

Systèmes d’alarme et bien plus encore

Parce que Résidencia Sécurité sait à quel point le système d’alarme est un allié pour tout propriétaire de maison, elle a mis au point une expertise dans ce domaine avec des systèmes sans fil, d’installation simple et d’utilisation facile. Elle propose également des solutions variées en matière de sécurité qui couvrent presque tous les aspects à risque d’une maison, comme un service de surveillance d’incendie et de gaz, des sonnettes-caméras, des détecteurs de mouvement, des prises de courant intelligentes, etc.

Résidencia Sécurité, c’est non seulement des produits de qualité offerts aux meilleurs prix, mais c’est également un service à la clientèle hors pair et une main-d’œuvre professionnelle. N’hésitez pas à contacter Résidencia Sécurité pour avoir plus d’informations et pour obtenir une soumission gratuite.

residenciasecurite.com

1 844 988-4693