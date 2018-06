Rafael Nadal confirme sa supériorité

L’Espagnol Rafael Nadal est demeuré au sommet du classement mondial du tennis masculin mis à jour lundi, après son 11e titre en carrière au tournoi de Roland-Garros acquis la veille.

Nadal reste devant le Suisse Roger Federer et l’Allemand Alexander Zverev, qui n’ont pas bougé comparativement à l’ordre précédent. L’Argentin Juan Martin del Potro a grimpé de deux échelons et est désormais quatrième, devant le Croate Marin Cilic.

Le Canadien Denis Shapovalov, en hausse de deux crans, est 23e. L’Ontarien Milos Raonic est 35e, alors que le Britanno-Colombien Vasek Pospisil occupe la 88e place. Peter Polansky et le Québécois Félix Auger-Aliassime sont respectivement 119e et 170e.

Chez les femmes, la finaliste à Paris, l’Américaine Sloane Stephens, a amélioré son classement de six rangs et est quatrième. La Roumaine Simona Halep est en tête, devant la Danoise Caroline Wozniacki et l’Espagnole Garbine Muguruza. L’Ukrainienne Elina Svitolina complète le top 5.

La meilleure représentante de l’unifolié est Carol Zhao, 132e. Pour sa part, Eugenie Bouchard a chuté de 30 rangs et est maintenant 194e. Françoise Abanda a perdu 21 places pour se retrouver en 145e position. Bianca Andreescu, 185e, est aussi parmi les 200 premières au monde.