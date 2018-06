Un nouvel espace extérieur où boire un verre ouvre à Montréal cette semaine

Les espaces extérieurs ont définitivement la cote ces dernières années à Montréal. Ils poussent dans chaque quartier de la ville semaine après semaine.

Il y en a un autre qui vient s’ajouter à notre liste des sept espaces extérieurs où faire le party cet été plutôt que d’aller dans un bar. Il s’agit de Le Virage – Campus MIL qui ouvre ses «portes» cette semaine pour une seconde édition.

Le Virage est situé dans Outremont, plus précisément au coin des rues Atlantic et Durocher. C’est en fait à cet endroit que l’Université de Montréal étend son campus de la montagne.

L’espace extérieur accueillera le public à partir du jeudi 14 juin, et ce, jusqu’au 30 septembre. Vous pourrez aller profiter du beau temps à cet endroit tout en buvant un petit quelque chose provenant du café-bar installé sur place ou encore en vous bourrant la face dans les camions de bouffe de rues qui seront présents.

Plusieurs activités auront lieu tout au long de l’été. Il y en aura en fait chaque mardi, mercredi, jeudi et vendredi et ce sera gratuit. Surveillez la page Facebook de l’endroit pour ne rien manquer.

La façon le plus simple de s’y rendre en transport en commun est tout simplement de prendre la ligne 80 vers le Nord et de débarquer au coin de l’avenue du Parc et de la rue Beaubien.

Le Virage – Campus MIL

Du 14 juin au 30 septembre 2018

Coin des rues Atlantic et Durocher

