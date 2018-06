Une réponse qui déplaît

J’apprécie votre jugement et je trouve votre intelligence d’une grande vivacité. Mais je ne suis pas d’accord avec la réponse donnée à Alicia qui vous demandait si elle avait fait un mauvais choix en allant vivre avec un homme rencontré sur Tinder qu’elle décrivait comme étant complètement opposé à elle sur le plan des intérêts de vie, des loisirs et des idées. Elle le trouvait mal dégrossi et se disait ébranlée par les mises en garde de son groupe d’amies qui lui recommandaient de le quitter.

Nous sommes mariés mon mari et moi depuis 50 ans, et nous avons toujours été heureux malgré des différences qui nous ont toujours nourris plutôt que de nous éloigner. Comme le conjoint de cette dame, le mien a toujours beaucoup aimé les sports. Et ça ne diminue pas à la retraite même si ça ne m’intéresse toujours pas.

Comme nous avons toujours l’un et l’autre respecté notre individualité, nos différences ne nous ont jamais dérangés, ni empêchés d’avoir beaucoup d’activités en couple et d’aimer voyager ensemble par exemple. Comme couple on s’apprécie l’un l’autre, comme on apprécie les moments partagés ensemble tout en respectant ceux que nous passons individuellement.

Je dirais plutôt à cette dame de laisser ses amies penser ce qu’elles veulent, sans s’y attarder. Ils s’aiment, et elle devrait s’attarder à vivre le moment présent avec son homme, en n’oubliant jamais qu’il n’y a rien de parfait en ce monde!!!

Carmen

Vous êtes tombée dans le piège dans lequel plusieurs lectrices tombent, à savoir d’analyser un problème en ne tenant pas compte des différences qui existent entre votre cas et celui exposé dans une lettre. De un, je ne lui ai jamais recommandé de suivre les conseils de ses amies et de quitter cet homme comme elles le lui suggéraient. J’ai dit textuellement « Il est toujours difficile sinon impossible de prédire l’avenir d’une relation amoureuse. Alors contrairement à vos amies, je n’oserais jamais affirmer que la vôtre sera inévitablement un échec. Ça s’est déjà vu des gens totalement disparates réussir à former un couple durable. Mais disons que c’est rare.»

Et je lui ai fait ensuite le relevé des statistiques et des études sur le sujet. Lesquelles affirment que les chances de réussite de tels couples sont très faibles. D’autant plus faibles, qu’elle avouait elle-même, après seulement six mois de vie commune, que les côtés mal dégrossis de cet homme, lui tapaient déjà sur les nerfs. Certes comme vous le dites, il n’y a rien de parfait dans le monde. Mais il y a des écarts d’intérêts et de personnalités qui réduisent les chances de succès d’un couple.