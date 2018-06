Une saison des tornades à l’eau

Après une hausse record de tornades en 2017, la saison 2018 s’avère plus calme.

Le pic de la saison des tornades vient de passer aux États-Unis. C’est en mai que l’on compte le plus de tornades, avec 269 en moyenne. Or, cette année, il n’y en a eu que 120 répertoriées.

Il s’agit du début de saison des tornades le plus tardif de l’histoire. Cette diminution s’accompagne d’une baisse record de victimes. Trois décès ont été causés par des tornades au cours des cinq premiers mois de l’année aux

États-Unis, loin des 38 décès en moyenne pour une telle période.

Non seulement les tornades sont deux fois moins nombreuses jusqu’à maintenant en 2018, mais elles sont aussi moins intenses. Seules trois tornades EF3 – le 4e degré de l’échelle des tornades qui en compte six – ont été rapportées sur 431 tornades jusqu’ici. Aux États-Unis, on compte 1274 tornades par an.

Chasseurs désappointés