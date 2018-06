Voïvod lancera son nouvel album «The Wake» en septembre et les fans ne seront pas déçus

La légendaire formation métal originaire de Jonquière a annoncé la sortie d’un nouvel opus prévu pour la fin septembre.

Il s’agit du premier album de Voivod depuis la sortie de Target Earth en 2013. Les fans ont quand même pu patienter en 2016 avec le mini-album Post-Society.

Le batteur Michel Away Langevin a décrit The Wake comme étant une «randonnée futuriste, prog, thrash metal avec de nombreux rebondissements.» Ça promet.

Les paroles des chansons renvoient d’ailleurs à des thèmes qui sont chers à l’univers de Voïvod: «les catastrophes, le chaos, les conflits, les intrigues étranges et la conscience alternative.» Les vieux fans finis et les néophytes ne seront pas déçus.

Dans la foulée de la sortie de ce nouvel album, le groupe partira en tournée du 7 septembre au 20 octobre. Parmi les pays visités, on compte la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Serbie, la Roumanie, la Hongrie, l’Autriche, l’Italie, la Suisse, la France, le Portugal, l’Angleterre, la Belgique, la Hollande, l’Allemagne, le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège... Et tout ça en un mois et demi!

Si vous êtes dans le coin à ce moment-là, vous pouvez toujours consulter les dates sur le site de Voïvod.

D’ici là, vous pouvez aller voir le groupe le 29 juillet au festival Heavy Montréal.