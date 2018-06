7 nouveaux restos à tester dès que possible

Alors que d’excellents restaurants et bar à vins ferment leurs portes depuis le début de l’année, d’autres concepts voient le jour au plus grand plaisir des foodies montréalais.

Au cours des dernières semaines, une petite vague de nouvelles adresses qui semblent très prometteuses ont ouverts leurs portes.

Voici donc 7 nouveaux restos à essayer dès que possible!

1. Le Petit Mousso

Après avoir remporté le prix «Restaurant de l’année» au Gala des Lauriers, le Mousso a changé de local pour s’installer à l’adresse voisine. Le local initial est alors devenu Le Petit Mousso, un endroit où les gens peuvent vivre l’expérience haut de gamme du Mousso, mais à prix plus abordables et avec un menu «à la carte». C’est l’endroit parfait pour une bouchée avant un spectacle, ou encore pour un 5 à 7 entre amis un soir de semaine!

1023 rue Ontario Est



2. Le Petit Sao de Pointe-Saint-Charles

Après L’Île-des-Sœurs et le marché Atwater, au tour des résidents de Pointe-Saint-Charles d’avoir la chance de voir débarquer un Petit Sao. L’établissement proposera toujours les incontournables de la cuisine vietnamienne en plus d’ajouter des options de repas végétariens.

1870 rue Centre



3. Joséphine

L’ancien local du bistro Le Continental accueille un tout nouveau restaurant nommé Joséphine. Depuis le début du mois, vous pouvez vous régaler de produits de la mer idéalement de provenance locale et issu d’une pêche responsable. Les amateurs de poisson, de crabe, de homard, de pieuvres, etc., y trouveront définitivement leur compte.

4007 rue Saint-Denis



4. Pikeos MTL

C’est dans le quartier La Petite-Bourgongne que le restaurant Pikeos MTL a ouvert ses portes. Ce nouvel endroit à l’ambiance conviviale offre un menu d’inspiration péruvienne mélanger à de grands classiques internationaux. Ça pique la curiosité, non? Le local semble fort joli également.

4293 rue Notre-Dame Ouest



5. Mon Lapin

L’une des ouvertures les plus attendues de 2018 était sans aucun doute le p’tit nouveau de la gang du Joe Beef. Mon Lapin est un bar à vin situé au coin de Saint-Zotique Est et Casgrain, dans la Petite-Italie. L’endroit n’offre que 35 places. Le menu varie selon les saisons et les arrivages, et est composé de petits plats qui se partagent bien. Tout le monde parle de la «salade rose», un incontournable du menu!

150 rue Saint-Zotique Ouest



6. Alma

L’autre bar à vins qui fait jaser est celui du chef du Farine, Juan Lopez, et sa douce moitié Lindsay Brennna. Le couple a ouvert dans Outremont, le Alma. Situé sur l’avenue Lajoie, le restaurant propose une carte de vins nature catalans qui accompagne à merveille les plats de fruits de mer et de pâtes fraiches.

1231 avenue Lajoie



7. Joiea Sociale

Les amateurs de cuisine italienne seront bien heureux d’apprendre qu’un tout nouveau resto du genre a ouvert récemment dans le Vieux-Montréal. Le menu est composé de plats classiques et de plats parfois un peu plus funkys, tout le monde y trouvera son compte. L’endroit a également une section bar parfaite pour prendre l’apéritif, comme en Italie!

645 rue Wellington

