7 tendances chaussures pour celles qui se magasinent une nouvelle paire pour cet été

Votre garde-robe a besoin de nouveauté? Une nouvelle paire de chaussures pour l’été pourrait être de mise!

Sandales, babouches, mocassins, mules: difficile de faire un choix parmi les nombreux styles estivaux proposés par les designers.

Si vous ne savez pas sur quel soulier danser, voici 7 tendances immanquables en matière de chaussures cet été.

1. Le tressé

On retrouve les matières naturelles tressées un peu partout sur les chaussures cette saison. Une touche juste assez grano!

Forever 21

Sandales tressées de Forever 21, 20$, en ligne

Zara

Mules tressées de Zara, 50$, en ligne

2. Le «running» surdimensionné

On ne peut pas l’éviter, les «dad shoes» persistent et signent tout l’été. Qu’on les prenne colorés ou entièrement blancs, ces souliers seront sans contredit la star de vos ensembles!

Missguided

Souliers de course de Missguided, 68$, en ligne

Pretty Little Thing

Souliers «chunky» de Pretty Little Thing, 38$, en ligne

3. Les claquettes

Plus communément appelées «slides», ces sandales sont adorées par celles pour qui le confort passe avant tout. On les porte dans tous les contextes, à l'école, au bureau et à la plage. Signées Gucci, ou pas!

Little Burgundy Shoes

Sandales de Reebok, 40$, en ligne

Forever 21

Sandales bleues de Forever 21,16$, en ligne

4. La transparence

Le plastique transparent s’impose comme matière de prédilection pour plusieurs marques qui l’utilisent sur des souliers chics, comme dans la vie de tous les jours.

Missguided

Sandales transparentes «rose gold» de Missguided, 13$, en ligne

ZARA

Escarpins noirs de Zara, 60$, en ligne

5. Le talon compensé tressé

Le fameux «wedge» revient toujours un peu chaque année, mais sa présence se fait vraiment sentir en 2018, avec une semelle droite ou un talon haut.

Sandales jaunes à talons compensés de H&M, 70$, en ligne

Zara

Sandales à ceintures en cuir de Zara, 70$, en ligne

6. La fameuse mule

La mule sous toutes ses formes (talon plat, haut, à bout ouvert ou à bout fermé) est au sommet des tendances de 2018 et c’est tant mieux, puisqu'il s'agit d'un style de chaussures des plus polyvalents.

Aldo

Mules roses d'Aldo, 85$, en ligne

Ardène

Mules beiges d'Ardène, 40$, en ligne

7. Le petit talon

Véritable pièce chouchoute des défilés, le kitten heel est étonnement très présent en boutique. Certaines seront heureuses de voir cette tendance phare des années 80 faire son grand retour.

Escarpins en cuir noir de H&M, 110$, en ligne

Souliers jaunes à talons de L'Intervalle, 90$, en ligne

