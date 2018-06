Administration : travailler en ville ou en région ?

Philippe Jean Poirier - 37e AVENUE

Travailler dans l’administration a l’avantage d’offrir des postes dans tous types d’entreprises, et ce, peu importe le lieu de résidence. Mais est-ce pour autant plus avantageux pour les professionnels de travailler dans les régions plutôt que la métropole ?

Tout d’abord, précisons qu’il n’existe pas de différence flagrante entre les perspectives d’emploi à Montréal et en région. La plupart des régions du Québec affichent des perspectives « acceptables » et un taux de chômage « modéré », si on se fie à l’Information sur le marché du travail (IMT) d’Emploi-Québec.

La ligne de démarcation se situe plutôt dans le fait d’appartenir à une région administrative où il y a une forte présence gouvernementale, comme c’est le cas dans la Capitale-Nationale et l’Outaouais, où les perspectives sont « favorables » et le taux de chômage, « faible ».

Le salaire, toutefois, a tendance à diminuer à mesure que l’on s’éloigne des grands centres. Selon les derniers chiffres du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, pour un salaire moyen de 42 000 $ à Montréal et à Québec, et de 49 000 $ en Outaouais, on obtient généralement une rémunération plus basse en région : 38 000 $ dans le Bas-St-Laurent et en Abitibi-Témiscamingue, 37 000 $ au Saguenay-Lac-St-Jean et en Estrie et 36 000 $dans le Centre-du-Québec. (Une exception régionale : 47 000 $, dans le Nord-du-Québec.)

En région, le style de vie est différent : on passe moins de temps dans le trafic, on accède plus facilement à la propriété, la nature est omniprésente. En contrepartie, on fait une croix sur l’offre culturelle et gastronomique montréalaise... On ne peut pas tout avoir!