Beaucoup de buts à prévoir

Un match contre Orlando est rarement banal cette saison puisqu’on y voit beaucoup de buts.

« C’est probablement l’une des équipes les plus divertissantes à regarder jouer du point de vue des partisans parce qu’il y a beaucoup d’action », a soutenu Chris Duvall.

« Il y a de nombreux buts, beaucoup sont tardifs et d’autres, hâtifs. C’est le genre de match qui te met sur les dents comme joueur parce qu’ils peuvent marquer à tout moment, ou tu peux marquer à tout moment. »

L’arrière de l’Impact a raison puisqu’il s’est marqué en moyenne 3,7 buts à chaque match qu’a disputé Orlando. Seulement trois rencontres ont été le théâtre de moins de trois buts.

Débloquer

Voilà qui est de bon augure en termes de spectacle. Et Samuel Piette espère que mercredi soit aussi l’élément déclencheur pour l’attaque montréalaise, qui n’a frappé qu’une seule fois lors des six derniers matchs.

« J’espère [qu’on puisse marquer plus d’un but], en ce moment c’est ça qui nous manque. On crée des chances, on n’est pas chanceux avec des poteaux, mais les chances sont plus nombreuses qu’avant.

« Il nous manque encore quelques trucs pour créer plus d’occasions et mettre plus de buts. En ce moment, c’est ça notre problème et on le sait. »

Piette ne serait pas étonné de voir un match à haut pointage mercredi soir.

« Ça peut débloquer et il est possible qu’on ait un match qui se finit 6 à 4. Leur force, c’est l’offensive avec des gros joueurs offensifs.»

Pour Nacho

On dit souvent que quand Nacho va, tout va. Et justement, Ignacio Piatti traverse actuellement sa plus longue léthargie depuis ses débuts en MLS, en 2014, puisqu’il n’a participé à aucun but en cinq rencontres.

« Ça serait bien pour Nacho parce que c’est notre plus grosse menace, a soutenu Piette. Il n’est pas dans un bon moment et il le sait, mais je ne suis pas inquiet. Quand il va débloquer, ça va être pour de vrai. »

Mais Piette ne s’en fait pas trop puisqu’il croit qu’un joueur de la qualité de Piatti a tous les outils nécessaires pour se sortir de sa mauvaise passe.

« C’est tellement un grand joueur qu’il peut faire une grande action à partir de rien. »